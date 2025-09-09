Moraes cita 'anotações golpistas' e vota para condenar Augusto Heleno

O ministro do STF Alexandre de Moraes votou para condenar o general da reserva Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Jair Bolsonaro (PL), pela tentativa de golpe de Estado. Ele será condenado se a Primeira Turma tiver ao menos três votos favoráveis a isso.

O que aconteceu

Moraes mostrou as anotações encontradas pela Polícia Federal com Heleno. Elas tratavam do planejamento da organização criminosa para fabricar um discurso contrário às urnas eletrônicas. Uma anotação com o título "reunião de diretrizes estratégicas" enumerava ações que deveriam ser adotadas. Entre elas, "estabelecer um discurso sobre urnas eletrônicas e votações"

Anotações também previam a prisão em flagrante de autoridades que cumprissem decisões judiciais consideradas "ilegais". Heleno e Alexandre Ramagem teriam sugerido usar a estrutura da AGU (Advocacia-Geral da União) para elaboração de um parecer que autorizasse Bolsonaro a não cumprir determinações nas quais houvesse "manifesta ilegalidade".

Não é razoável achar normal um general do Exército, general quatro estrelas, ministro do GSI, ter uma agenda com anotações golpistas, uma agenda preparando execução de atos para deslegitimar as eleições, o Poder Judiciário e se perpetuar no poder. Trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes

Segundo o ministro, a agenda encontrada na casa do general mostra a "utilização de órgãos públicos" para monitorar adversários políticos. Além disso, o material aponta a tentativa de desacreditar a "Justiça Eleitoral, o resultado das eleições de 2022 e a própria democracia", analisou Moraes.

"Não há confissão maior de unidade de desígnios para os crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República", diz Moraes ao citar discurso de Heleno. Durante reunião ministerial de 5 de julho de 2022, o general citou discurso sobre 'virada de mesa'. Ministro rebateu argumentos das defesas dos réus que tentaram minimizar o conteúdo dos diálogos da reunião e apontar que nada de concreto teria sido feito após o encontro.

Para ministro, fatos citados nos discursos da reunião se refletiram nas propostas de minuta golpista encontradas pela PF. Ministro fez ligação entre episódios citados na denúncia e outros elementos encontrados pela PF e rebateu justamente um dos pontos levantados pelas defesas dos réus, de que os planos golpistas não teriam ligação entre si e também que não haveria provas de que os discursos de Bolsonaro e seus aliados teriam levado a ações concretas na sequência.

Moraes chamou a reunião ministerial de golpista. "Eu fui ministro do Estado, o ministro Flávio Dino foi ministro do Estado, e sabemos que os comandantes não participam de reuniões ministeriais. Quem participa é o ministro da Defesa. Mas essa não foi uma reunião ministerial. Foi na forma, não no conteúdo, foi uma reunião golpista, onde se pretendia arregimentar mais ministros, mais servidores e principalmente os comandantes das forças para o projeto dessa organização criminosa".

Relator da ação penal, Moraes foi o primeiro a votar. Ainda faltam o voto dos outros quatro ministros da Primeira Turma da corte. Na sequência, votam Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Três votos formam maioria na Primeira Turma. Os ministros ainda precisam discutir a chamada dosimetria da pena, isto é, quais parâmetros vão ser levados em conta para calcular o tempo exato e o regime de punição de cada um dos condenados

A defesa de Heleno tentou descolar o cliente de Bolsonaro durante o julgamento. Segundo o criminalista Matheus Milanez, com a entrada de partidos do centrão, "iniciou-se um afastamento". O advogado ponderou, entretanto, que o afastamento não foi "100%", já que Heleno continuou ministro e apoiador do ex-presidente.