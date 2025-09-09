Moraes fala em contato com acampamentos e vota para condenar Braga Netto

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou para condenar o general Walter Braga Netto pela participação na trama golpista. Ele foi ministro de Jair Bolsonaro (PL) e candidato a vice na chapa dele em 2022. Ele será condenado se a Primeira Turma tiver ao menos três votos favoráveis a isso.

O que aconteceu

Relator da ação penal, Moraes foi o primeiro a votar. Ainda faltam o voto dos outros quatro ministros da Primeira Turma da corte. Na sequência, votam Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Três votos formam maioria na Primeira Turma. Os ministros ainda precisam discutir a chamada dosimetria da pena, isto é, quais parâmetros vão ser levados em conta para calcular o tempo exato e o regime de punição de cada um dos condenados.

Ministrou citou Braga Netto como contato direto dos organizadores dos acampamentos de apoiadores de Bolsonaro. Moraes também lembrou a frase dita pelo general: "Vocês, não percam a fé. É só o que eu posso falar agora", em novembro de 2022. "Estamos esquecendo que o Brasil quase volta a uma ditadura, que durou 20 anos, porque uma organização criminosa, constituída por um grupo político, não sabe perder eleições."

Braga Netto é apontado como um dos líderes da organização criminosa ao lado do ex-presidente. Segundo as investigações, ele teria aprovado e financiado o plano "Punhal Verde e Amarelo", que previa o assassinato de autoridades, inclusive Moraes. Em depoimento, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, afirmou ter recebido dinheiro do general em uma sacola de vinho para financiar as ações.

O general da reserva está detido desde dezembro do ano passado, por ordem de Moraes. Na ocasião, a Polícia Federal apontou que ele havia tentado obter informações da delação premiada de Cid.

Um documento chamado "Operação 142" foi encontrado na mesa do assessor de Braga Netto, na sede do PL. O texto previa ofensivas contra o STF, controle da narrativa midiática e a anulação das eleições. "Lula não sobe a rampa", dizia o documento.

General também coordenou ataques virtuais contra militares que resistiam ao plano golpista, conforme as investigações. Em conversas divulgadas pela Polícia Federal, Braga Netto disse a outros militares que "oferecessem a cabeça dele aos leões", em referência ao general Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Em outro momento, orientou ataques ao então comandante da Aeronáutica, Baptista Júnior: "Inferniza a vida dele e da família. Elogia o Garnier [ex-comandante da Marinha] e fode o BJ [Baptista Júnior]", disse.

A defesa de Braga Netto disse que o ex-ministro é "inocente" e chamou de "narrativa" a delação de Cid. José Luis de Oliveira Lima disse que o ex-ajudante de ordens "foi coagido durante a investigação para mudar seus depoimentos" como uma forma de implicar Braga Netto em crimes. "É apenas uma narrativa, uma narrativa que a Polícia Federal fez com que ele tivesse e que o Ministério Público abraçou de todas as formas", disse. A defesa criticou também a demora pela disponibilização das provas e a quantidade delas.