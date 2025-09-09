Fux reclama de comentário de Dino em voto de Moraes: 'Perde o fio da meada'

O ministro do STF Luiz Fux contestou a intervenção de Flávio Dino durante a leitura do voto de Alexandre de Moraes no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras sete pessoas.

O que aconteceu

Fux expôs acordo entre ministros para julgamento e disse que não vai querer ser interrompido quando for votar. O ministro afirmou que os cinco integrantes da Primeira Turma da corte haviam combinado antes do julgamento, a portas fechadas, que não haveria interrupções de colegas enquanto algum deles estivesse votando.

Reclamação de Fux foi feita após uma interrupção de Dino durante o voto de Moraes. O ministro Dino pediu a palavra a Moraes dizendo que daria um minuto para que o colega tomasse um gole de café e fez dois comentários. Ele destacou a gravidade das blitze realizadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) nas eleições de 2022, dizendo que elas podem ter tido um efeito "dissuasório", de fazer com que as pessoas sequer saíssem para votar.

Fux pediu a palavra e se direcionou ao presidente da Turma, Cristiano Zanin, relembrando o que havia sido acordado entre os ministros. "Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas, muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar.", afirmou Fux.

Zanin ponderou que houve autorização do relator. Moraes complementou: "esse aparte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência". Em seguida, o ministro Dino brincou com a contestação de Fux: "Eu o tranquilizo, ministro Fux, que não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz".

Apesar disso, Fux reiterou sua posição de que não gostaria de ser interrompido. Ele explicou sua posição alegando que em um voto muito extenso acabaria perdendo o "fio da meada" do raciocínio em caso de interrupção.

Fux sinaliza divergência antes de votar

Alexandre de Moraes no julgamento que pode condenar Bolsonaro e mais sete aliados por uma trama golpista Imagem: Rosinei Coutinho/STF

No início do julgamento, Fux interrompeu Moraes. Ele adiantou que vai divergir do colega, relator do caso, nas questões preliminares apresentadas pelas defesas dos réus do núcleo central da trama golpista.

Moraes respondeu que as preliminares foram votadas por unanimidade. Fux interrompe outra vez: "Durante o recebimento da denúncia. Estamos em julgamento".

Fux tem sido visto, nos bastidores, como uma esperança aos apoiadores de Bolsonaro no julgamento. Além de divergir sobre o caso ficar na Primeira Turma, o ministro criticou o número de versões dadas por Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do político, em sua delação premiada. Ele também foi o único ministro da Turma a votar contra o uso da tornozeleira para o ex-presidente.

O julgamento da trama golpista foi retomado hoje com o voto de Moraes. Na sequência, os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Zanin proferem seus votos —há sessões na Primeira Turma previstas até sexta-feira (12).