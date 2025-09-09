Futuros de Wall Street têm pouca alteração antes de revisão de dados de emprego

(Reuters) - Os futuros dos índices acionários dos Estados Unidos mostravam pouca alteração nesta terça-feira, depois que os principais índices fecharam perto de níveis recordes na sessão anterior e os investidores mostravam cautela antes de uma revisão iminente da taxa de emprego norte-americana.

Uma estimativa preliminar da referência dos empregos não agrícolas, publicada pelo Escritório de Estatísticas do Trabalho, deverá ser divulgada às 11h (horário de Brasília), com os economistas prevendo que o nível de emprego dos Estados Unidos nos 12 meses até março poderá ser reduzido em até um milhão de postos de trabalho.

Os números do mercado de trabalho dos Estados Unidos têm dado aos investidores e ao Federal Reserve dos Estados Unidos motivos para preocupação, com os dados do emprego de julho e agosto confirmando o enfraquecimento das condições do mercado de trabalho.

O último relatório levou os investidores a precificar totalmente uma redução de 25 pontos-base nas taxas de juros na próxima semana, com apostas de 11,8% em um corte maior, de 50 pontos-base, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

O futuro do S&P 500 subia 0,12%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,21%, e o futuro do Dow Jones subia 0,03%.

Os relatórios de inflação previstos para esta semana também estarão no radar dos investidores para avaliar o impacto das políticas tarifárias do presidente Donald Trump sobre a economia dos EUA e se é possível justificar um corte maior nas taxas.

(Reportagem de Purvi Agarwal em Bengaluru)