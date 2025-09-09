Fusão de Anglo American e Teck Resources pode acelerar investimentos no Brasil, diz mineradora

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A mineradora Anglo American afirmou que o Brasil ocupa um lugar relevante e estratégico na fusão da companhia com a canadense Teck Resources, anunciada mais cedo nesta terça-feira, e que o negócio poderá acelerar investimentos no país.

A companhia também adicionou que o Sistema Minas-Rio, que produz minério de ferro em Minas Gerais, "seguirá sendo uma parte relevante do portfólio do grupo".

Ambas companhias anunciaram o negócio mais cedo, considerado o maior acordo de fusão e aquisição do setor de mineração em mais de uma década.

De acordo com o acerto proposto, que exigirá ainda aprovação regulatória, os acionistas da Anglo American deterão 62,4% da nova empresa combinada, a Anglo Teck, enquanto os acionistas da Teck ficarão com 37,6%.

A Anglo Teck terá sede no Canadá, mas será listada em Londres, disseram as duas empresas, cuja capitalização de mercado combinada ultrapassa US$53 bilhões.

"Estamos muito felizes com esta parceria, confiantes de que estamos iniciando um novo momento na mineração global. O Brasil ocupa um lugar relevante e estratégico nesta fusão. Acreditamos que podemos potencializar nossos resultados com as experiências de ambas as empresas", disse a presidente da Anglo American no Brasil, Ana Sanches, em nota.

"Esta fusão nos dará ainda mais força para acelerar investimentos e ampliar nossa contribuição para o desenvolvimento do país."

A Anglo American também permanecerá comprometida com a venda dos ativos de níquel, em Goiás, detalhou a empresa.

Sobre o Sistema Minas-Rio, a Anglo disse que é um ativo que conta com a produção de um minério de ferro premium, altamente competitivo no mercado, fazendo parte do processo de descarbonização da cadeia do aço.

Disse ainda que a integração prevista do sistema com recursos minerais da Serra da Serpentina garantirá a continuidade operacional pelas próximas décadas, contribuindo para o desenvolvimento da região de Conceição do Mato Dentro (MG).

A Anglo Teck terá um portfólio que incluirá seis ativos de cobre de classe mundial, além de negócios de minério de ferro de alto teor, zinco, uma das maiores produtoras de cobre do mundo e, opcionalmente, nutrientes agrícolas.

