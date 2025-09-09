Topo

Notícias

Frase sobre 'virar na mesa' antes das eleições é confissão do grupo criminoso, diz Moraes

Brasília

09/09/2025 11h38

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), classificou a frase do general Augusto Heleno, em reunião ministerial em julho de 2022, sobre o "soco na mesa" nas eleições como uma "confissão" da unidade entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados com vistas ao suposto golpe de Estado tramado em 2022. "Não há confissão maior de unidade de desígnios para os crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República. Jair Bolsonaro fala, na mesma reunião, em guerra", lembrou.

"Soco na mesa antes das eleições, virar a mesa antes das eleições e agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Tudo isso constou onde? Na minuta do golpe. Prisões. Fechamento do TSE, criação de uma comissão eleitoral, gabinete pós-golpe. Veja, tudo isso já dito claramente, confessado claramente, na reunião ministerial de 7 de junho de 2022", frisou Moraes.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Primeiro-ministro do Nepal renuncia em meio a protestos violentos; manifestantes incendiaram o Parlamento

Homem contaminado por ácido durante hemodiálise morre no RJ após coma

Fux reclama de comentário de Dino em voto de Moraes: 'Perde o fio da meada'

Ataque contra dirigentes do Hamas no Catar foi uma 'operação israelense independente' (gabinete de Netanyahu)

Incêndio atinge banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios

Lula vê Ibama mais perto de conceder licença para Petrobras perfurar Foz do Amazonas

Israel lança ofensiva contra líderes do Hamas no Catar

"Encurralado", Macron aceita renúncia de Bayrou e promete anunciar novo premiê nos próximos dias

Quando será o voto de Fux no julgamento de Bolsonaro? Veja ordem no STF

Papa Leão 14 diz que situação é "muito séria" após ataques israelenses no Catar

Vice-campeão mundial: quem era o fisiculturista morto a facadas em SC