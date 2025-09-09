França sofre, mas vence Islândia de virada (2-1) nas Eliminatórias

O astro Kylian Mbappé salvou a França contra a Islândia (2 a 1) ao marcar seu 52º gol pelos 'Bleus' e dar uma assistência nesta terça-feira (9), no Parque dos Príncipes, pela segunda rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Com a vitória de virada, a seleção francesa chegou aos seis pontos e lidera a chave, com três a mais que a Islândia, enquanto Ucrânia e Azerbaijão têm um cada. O vencedor de cada grupo se classifica diretamente para o Mundial que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Sem se destacar, o capitão Mbappé converteu um penalidade máxima pouco antes do intervalo (45') e deu assistência para Bradley Barcola (62') que marcou o gol da virada evitando um tropeço em casa.

Seu pênalti pouco antes do intervalo impediu que sua equipe voltasse aos vestiários, perdendo por 1 a 0, após um gol de Andri Gudjonhsen (22'), que aproveitou um passe errado de Michael Olise.

Mbappé se torna o segundo maior artilheiro da história dos 'Bleus'. Ele superou Thierry Henry (51), a quem havia alcançado no jogo contra a Ucrânia (2 a 0) na sexta-feira, em que teve uma atuação muito mais convincente.

Kylian Mbappé tem apenas Olivier Giroud (57 gols) à sua frente, mas o recorde já está próximo.

O jogador do Real Madrid (que já vestiu a camisa da França em 92 jogos, marcando 52 gols) converteu o pênalti sofrido por Marcus Thuram após uma falta cometida por Mikael Anderson.

Ele recebeu aplausos e seu nome foi gritado em seu antigo estádio, o Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain.

Foi o 11º pênalti convertido pelo atacante em jogos da seleção francesa (com duas penalidades desperdiçadas). Ele marcou o primeiro gol de pênalti de sua carreira internacional justamente contra a Islândia, no dia 11 de outubro de 2018 (empate em 2 a 2), em um amistoso no Stade Roudourou, em Guingamp.

Naquela ocasião, Mbappé salvou os 'Bleus' de uma derrota vergonhosa diante dos "Strákarnir okkar" ("Nossos meninos" em islandês).

- Assistência para Barcola -

Nesta terça-feira, Mbappé também se mostrou altruista ao dar uma assistência para Barcola em um contra-ataque iniciado por um excelente passe longo de Aurélien Tchouameni.

Após a expulsão de seu companheiro de equipe no Real Madrid por falta em Jon Thorsteinsson (68'), o capitão foi até a lateral do campo para discutir a reorganização com Didier Deschamps.

Com dez homens contra onze, para preservar os seis pontos conquistados em duas partidas nas Eliminatórias, ele permaneceu isolado no ataque para jogar no contra-ataque, sem sucesso, apesar das inúmeras corridas.

Nem tudo foi perfeito em sua partida, a começar por um chute fraco após um giro que o deixou irritado consigo mesmo (2').

O campeão mundial de 2018 desperdiçou outras oportunidades, chutando nas mãos do goleiro Elias Olafsson (28') e alto demais (73') em um lance em que podia ter sacramentado a vitória.

"Kylian está bem mentalmente, em boa forma física, está se esforçando muito", garantiu o técnico Didier Deschamps em entrevista à TF1. "Ele é eficiente, é um ótimo líder. Tem liberdade, sabe se destacar e tem um bom entrosamento com Michael Olise", elogiou o treinador.

No último minuto do tempo regulamentar, Andri Gudjohnsen empurrou para a rede e os islandeses comemoraram. Mas após consulta ao VAR, o árbitro anulou o gol ao ver uma falta do atacante sobre Konaté.

"Há muitas lições a serem aprendidas, não apenas as positivas. Isso nos permite trabalhar, ver o que estamos falhando, onde podemos melhorar", disse Mbappé após o jogo.

