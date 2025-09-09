Topo

França investiga presença de cabeças de porco diante de mesquitas

09/09/2025 08h18

As autoridades francesas abriram uma investigação depois que cabeças de porco foram encontradas diante de seis mesquitas da região de Paris e denunciaram um ato antimuçulmano "abjeto".

Com entre cinco e seis milhões de fiéis, a França possui a maior comunidade muçulmana da Europa, assim como a principal comunidade judaica do continente.

Segundo a Agência de Direitos Fundamentais da UE, vários países relataram um aumento do "ódio contra os muçulmanos" e do antissemitismo desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023. 

"Atacar locais de culto é de uma covardia abissal", afirmou na rede social X o ministro do Interior francês, Bruno Retailleau, que se declarou "indignado" após a descoberta das cabeças de porco.

O chefe de polícia de Paris, Laurent Nuñez, anunciou a abertura de uma investigação para "encontrar os autores dos atos abjetos". 

O reitor da Grande Mesquita de Paris, Chems-eddine Hafiz, denunciou "atos islamofóbicos" que buscam dividir a França e "uma nova e triste etapa no aumento do ódio antimuçulmano".

O porco é um animal considerado impuro pelo islamismo. As cabeças foram encontradas em seis mesquitas de Paris e seus subúrbios, segundo o ministério francês de Luta contra as Discriminações.

sm-dmv-tjc/avl/fp/aa

© Agence France-Presse

