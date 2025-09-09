Topo

FMI reitera apoio ao programa fiscal da Argentina, após revés a Milei desestabilizar mercados

São Paulo

09/09/2025 17h50

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reforçou nesta terça-feira, 9, apoio à agenda de estabilização fiscal do governo da Argentina, em meio à volatilidade dos mercados locais após a derrota do partido do presidente do país, Javier Milei, nas eleições legislativas da província de Buenos Aires.

Em comunicado, a porta-voz do FMI, Julie Kozack, disse que o Fundo segue em colaboração estreita com as autoridades argentinas, à medida que o país implementa um programa para consolidar a estabilidade e melhorar as perspectivas de crescimento econômico. "Apoiamos o compromisso da Argentina em garantir a sustentabilidade do quadro cambial e monetário do programa, bem como a sua adesão contínua à âncora fiscal e à agenda abrangente de desregulamentação", afirma.

Em abril, a Argentina fechou um programa com o FMI que prevê a liberação total de US$ 20 bilhões em até 48 meses. A iniciativa é revisada periodicamente, condicionada ao cumprimento de uma série de metas que inclui reformas no sistema cambial.

