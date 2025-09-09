Fluxo de veículos em rodovias da Motiva tem leve alta em agosto

Topo

SÃO PAULO (Reuters) - A Motiva anunciou nesta terça-feira que o fluxo de veículos nas rodovias administradas pela companhia cresceu 0,3% em agosto sobre o mesmo mês do ano passado, enquanto o número de passageiros pelos aeroportos da empresa avançou 6,4%, segundo comunicado ao mercado.

Nas rodovias, o fluxo de veículos equivalentes somou 86,54 milhões, o que ajudou a elevar o total do acumulado do ano para um crescimento de 2%, a 675,15 milhões.

O maior incremento em agosto (3,2%) sobre um ano antes ocorreu na operação da SPVias, no interior de São Paulo, segundo os dados da companhia.

Já nos aeroportos, o fluxo de passageiros subiu para 4,23 milhões. No ano até o final de agosto, houve crescimento de 6,6%, a 31,78 milhões de passageiros.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

