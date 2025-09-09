Topo

Flotilha com ajuda para Gaza diz que outro de seus barcos foi "atacado" por suposto drone

09/09/2025 20h30

A frota que zarpou com ativistas e ajuda humanitária para Gaza afirmou na madrugada desta quarta-feira (10, data local) que outro de seus barcos foi atacado perto da Tunísia com o que suspeita ter sido um drone, após um incidente semelhante ocorrido no dia anterior.

"Outro barco foi atingido em um suposto ataque com um drone. Não houve registro de feridos", denunciou a Flotilha Global Sumud nas redes sociais. "Segunda noite, segundo ataque com um drone", acrescentou à AFP Melanie Schweizer, uma das coordenadoras do grupo.

ldf-iba/roc/arm/mel/am

© Agence France-Presse

