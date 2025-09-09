'Festa da Selma', 'Punhal Verde e Amarelo': entenda termos ditos por Moraes

O ministro do STF Alexandre de Moraes citou expressões como "festa da Selma" e "punhal verde e amarelo" durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete aliados por suposto envolvimento na trama golpista. Entenda as expressões.

Festa da Selma

A expressão "festa da Selma" foi usada como um código para convocar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Nas redes sociais, o código foi adotado para se referir a caravanas em direção a Brasília, sem mencionar diretamente o objetivo golpista. Em agosto de 2023, a PF deflagrou uma operação e prendeu organizadores que transmitiram e incentivaram os ataques.

Mensagens e vídeos ajudaram a popularizar o código. Segundo as investigações, o pastor Dirlei Paiz, por exemplo, divulgou convocações para caravanas a Brasília dias antes dos ataques. A cantora gospel Fernanda Oliver transmitiu a invasão em tempo real, enquanto influenciadores como Isac Ferreira e Rodrigo Lima publicaram posts com a frase "festa da Selma".

A PF rastreou esses conteúdos e usou o termo como elemento central da investigação. O relatório concluiu que a escolha de uma expressão aparentemente inofensiva fazia parte da estratégia de disfarce dos atos. Para Moraes, o código expõe a intencionalidade da mobilização, ainda que mascarada de ironia.

Punhal Verde e Amarelo

Segundo as investigações, o "Punhal Verde e Amarelo" era um plano que previa assassinatos de Lula, Geraldo Alckmin e do próprio Alexandre de Moraes. O documento foi localizado em computadores e, segundo o relator, chegou a ser impresso dentro do Palácio do Planalto. "Isso foi impresso na sede do governo brasileiro, no mesmo momento em que lá se encontrava o presidente Jair Messias Bolsonaro", disse Moraes.

O plano de assassinato foi destacado por Moraes em seu voto. O ministro afirmou que Bolsonaro "saiu com as mãos tingidas de sangue pelas matanças previstas" no projeto chamado "Punhal Verde e Amarelo".

A localização do material na sede do governo reforçou a acusação. Na opinião do ministro, não se tratava de elucubração de militantes isolados, mas de um plano gestado no núcleo de poder.

Plano Copa 2022

Moraes citou também o plano "Copa 2022". "Além do líder da organização criminosa ter se encontrado com o general Mário Fernandes, no Alvorada, no dia em que ele imprimiu as primeiras cópias do planejamento. Além, do líder da organização ter se reunido no dia 6 de dezembro, com o réu colaborador e um dos integrantes da Operação Copa 2022, Rafael Martins Oliveira. Além dessas duas coincidências, o conhecimento e anuência de Jair Bolsonaro sobre o plano de neutralização de autoridades públicas foi corroborado por áudio enviado pelo próprio general Mário Fernandes", afirmou o ministro.

Mensagens recuperadas pela PF revelam que o grupo "Copa 2022" monitorava Alexandre de Moraes. Formado por militares das Forças Especiais e um policial federal, o grupo usava codinomes de países da Copa, como "Alemanha" e "Brasil", e chegou a detalhar itinerários do ministro entre São Paulo e Brasília em dezembro de 2022.

As conversas incluíam logística de hotel, alimentação e material, com custo estimado em R$ 100 mil. Em 15 de dezembro, os integrantes se posicionaram em diferentes pontos para possivelmente prender Moraes, mas receberam ordem para abortar a missão após o adiamento de uma votação no STF.

* Com informações de matéria do Estadão Conteúdo, publicada em 9/9/2025.