Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,12%
Pontos: 141.618,29
Máxima de +0,35% : 142.286 pontos
Mínima de -0,13% : 141.605 pontos
Volume: R$ 18,45 bilhões
Variação em 2025: 17,74%
Variação no mês: 0,14%
Dow Jones: +0,43%
Pontos: 45.711,34
Nasdaq: +0,37%
Pontos: 21.879,49
Ibovespa Futuro: -0,18%
Pontos: 143.540
Máxima (pontos): 144.465
Mínima (pontos): 143.340
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,83
Variação: -0,92%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,96
Variação: +0,81%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,97
Variação: -1,05%
Ambev ON
Preço: R$ 12,35
Variação: +1,73%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,53
Variação: +1,02%
Vale ON
Preço: R$ 56,12
Variação: -0,43%
BRF SA ON
Preço: R$ 19,59
Variação: +3,6%
Itausa PN
Preço: R$ 11,04
Variação: -0,54%
Global 40
Cotação: 726,948 centavos de dólar
Variação: -0,96%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4358
Venda: R$ 5,4363
Variação: +0,35%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,56
Venda: R$ 5,66
Variação: +0,5%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4272
Venda: R$ 5,4278
Variação: estável
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5300
Venda: R$ 5,6340
Variação: +0,68%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,46500
Variação: +0,25%
- Euro
Compra: US$ 1,1706 (às 18h23)
Venda: US$ 1,1711 (às 18h23)
Variação: -0,41%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3630
Venda: R$ 6,3640
Variação: -0,13%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,5500
Venda: R$ 6,6400
Variação: +0,62%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.682,20 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,13%