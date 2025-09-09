Vídeo não mostra Trump olhando cenas de atos pró-Bolsonaro em 7 de Setembro

Um vídeo de Donald Trump olhando para um celular tem circulado nas rede sociais com a falsa informação de que ele estaria assistindo a trechos dos atos a favor de Jair Bolsonaro realizados em 7 de Setembro.

O conteúdo utilizado pelas peças enganosas mostra o presidente dos Estados Unidos durante uma entrevista concedida no último dia 2 - portanto, cinco dias antes das manifestações ocorridas no Brasil. No material, Trump comenta um vídeo viral, sem qualquer relação com Bolsonaro.

O que diz o post

A publicação contém o seguinte título: "Trump assiste ao 7 de Setembro".

Um vídeo mostra um homem segurando um celular próximo a Trump, que observa atentamente o aparelho. Em dado momento, os dois conversam, mas não se consegue ouvir o que eles falam. Há legendas em português dos supostos comentários de ambos. "Muita gente", teria dito Trump. "Sim, senhor. É um ato em pro Bolsonaro", teria respondido o homem. "Sim', supostamente afirmou o republicano. Porém, não dá para ver o que está sendo mostrado a Trump. Também não há qualquer referência sobre a data em que foi feita a gravação.

Abaixo desta cena, há outra mostrando uma grande quantidade de pessoas, muitas delas vestidas de verde e amarelo, além de bandeiras do Brasil e de Israel. É possível ouvir o grito "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão".

Por que é falso

Vídeo original é de pronunciamento de Trump no dia 2 de setembro. Uma busca reversa permitiu chegar ao conteúdo original, disponível no perfil oficial da Casa Branca no YouTube. O vídeo foi publicado no começo do mês, portanto, antes das manifestações a favor de Bolsonaro realizadas no domingo (aqui e abaixo, em inglês).

Trump fala sobre vídeo viral. O conteúdo completo tem quase 49 minutos de duração. No trecho utilizado pelas peças enganosas, Trump responde a uma pergunta feita por um jornalista a respeito de um vídeo que viralizou nas redes sociais, supostamente mostrando uma sacola sendo jogada de uma das janelas da Casa Branca (aqui e abaixo, em inglês). É nesse momento que um assessor se aproxima do presidente para lhe mostrar a cena. Não há menção a Bolsonaro ou ao Brasil.

What is going on here? pic.twitter.com/Sy0lRUEXPq -- PatriotTakes (@patriottakes) September 1, 2025

Presidente questiona local da cena que viralizou. É possível ouvir o presidente perguntar "Which is the window?" ("Qual é a janela?"), para saber o local exato de onde a sacola preta teria sido arremessada. Após o assessor lhe responder, Trump diz "Those windows are sealed and cannot be opened" ("Aquelas janelas são seladas e não podem ser abertas"). Ou seja: o diálogo verdadeiro não corresponde às legendas utilizadas pelas publicações enganosas.

Trump afirmou que vídeo foi criado por IA. Na conclusão da cena, o presidente dos EUA diz que a cena viral "provavelmente foi gerada por inteligência artificial". A versão de Trump, porém, foi questionada pela imprensa norte-americana (aqui e aqui, em inglês).

Atos pró-Bolsonaro foram realizados em 7 de Setembro. O Dia da Independência foi marcado por uma série de atos pelo Brasil, tanto de apoiadores do ex-presidente como da esquerda. Em São Paulo, a manifestação a favor de Bolsonaro levou cerca de 42,2 mil pessoas à avenida Paulista (aqui). O evento ficou marcado pelas críticas do governador Tarcísio de Freitas ao STF (Supremo Tribunal Federal) e por uma bandeira gigante dos EUA (aqui). Outras cidades também registraram manifestações pró-Bolsonaro, com o objetivo de pressionar o Congresso pela votação da anistia aos envolvidos na trama golpista e criticar o governo Lula (aqui).

Posts tentam reforçar ligação entre Trump e Bolsonaro. O presidente dos EUA já se manifestou contra o julgamento de Bolsonaro (aqui e aqui), o que impulsionou diversos boatos. O UOL Confere e outras agências de checagem desmentiram que Trump teria provas de que o STF mandou matar Bolsonaro (aqui), acionaria a Interpol contra o ministro Alexandre de Moraes (aqui, aqui, aqui e aqui) e pediria ao Exército para prendê-lo (aqui e aqui), além de ter desejado "força" ao ex-presidente (aqui, aqui e aqui).

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 1.300 curtidas e 18 mil visualizações.

Este conteúdo também foi checado pela AFP e por Aos Fatos.

