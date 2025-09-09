Posts promovem vaquinha falsa para greve de caminhoneiros e aplicam golpe

Publicações nas redes sociais tentam induzir as pessoas a fazer doações para uma vaquinha virtual com o intuito de manter protestos de caminhoneiros em rodovias pelo Brasil, no que seria uma forma de demonstrar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Porém, a campanha é falsa; trata-se de um golpe.

Não existe qualquer protesto organizado por caminhoneiros em andamento no país neste momento. As postagens reproduzem vídeos antigos de atos realizados em rodovias como se fossem atuais.

Alguns posts enganosos utilizam um vídeo alterado digitalmente do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) para reforçar o pedido de doações.

O que dizem os posts

"Com a sua ajuda somos mais fortes. Faça parte dessa causa para juntos libertarmos nosso País.", diz a mensagem contida em uma das publicações compartilhadas. Abaixo, há um vídeo com uma tarja "Atenção, patriotas" e que mostra uma estrada bloqueada nos dois sentidos.

Um narrador diz, com o hino nacional tocando ao fundo, que os caminhoneiros "estão há dias na estrada, firmes na luta, mas estão precisando do básico". Ele pede doações para o movimento e orienta a clicar em "saiba mais", reforçando que se trata de um processo "rápido e seguro".

Outra postagem contém o título "Atenção Patriotas chegou a hora de ajudar" e usa imagens mostrando uma longa fila de caminhões parados no acostamento de uma rodovia. Ao lado, há um vídeo do deputado Nikolas Ferreira, que "convida" aqueles que "se consideram verdadeiros patriotas" para ajudar na suposta mobilização dos caminhoneiros "para parar o Brasil em 7 de Setembro". Ele "instrui" os interessados a clicar em "saiba mais" para saber como ajudar.

Por que é falso

Vídeo mostra protesto realizado em 2022. Uma busca reversa por imagem permitiu encontrar imagens de outros ângulos do mesmo local retratado nas publicações enganosas e concluir que elas não são recentes, ao contrário do que insinuam as publicações enganosas. Trata-se de um trecho da rodovia SP-340, próximo à cidade de Mogi-Mirim (SP), que foi bloqueado em 31 de outubro de 2022 em protesto contra a vitória de Lula (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais daquele ano (aqui, aqui e aqui). É possível identificar os mesmos carros ao se comparar os dois vídeos (abaixo).

Vídeo de 2022 (d) mostra os mesmos carros registrados nas cenas compartilhadas pelas peças enganosas (e) Imagem: Reprodução/Facebook

Deputado fala sobre fiscalização do Pix. A partir de uma pesquisa no perfil oficial de Nikolas Ferreira no Instagram, foi possível localizar o vídeo original do parlamentar e concluir que o material foi alterado digitalmente. No conteúdo, publicado em 12 de janeiro, o parlamentar comentava sobre o recuo do governo federal em aumentar a fiscalização nas transações via Pix (aqui e abaixo). Em momento algum Nikolas menciona qualquer protesto de caminhoneiros ou orienta a fazer doações, ao contrário do que as peças desinformativas dão a entender.

Não há protestos recentes de caminhoneiros em rodovias brasileiras. Não há qualquer registro recente de que a categoria tenha realizado paralisações, manifestações ou qualquer outro tipo de ato nas estradas brasileiras, como mostra uma pesquisa no Google (aqui). Caso fosse verdadeira, a notícia teria sido noticiada pela imprensa e motivado reações de fontes oficiais do governo federal e da oposição.

Site leva para vaquinha virtual falsa. Ao clicar no link indicado pelas publicações enganosas, o usuário é direcionado para uma página que simula ser da Vaquinha, portal conhecido por abrigar diversos tipos de campanhas de doação. A descrição pede a "ajuda dos patriotas por um Brasil melhor". Há relatos de supostos colaboradores da campanha e, em curtos intervalos de tempo, surgem popups de novas doações feitas, com valores entre R$ 50 e R$ 250. Porém, apesar destes depósitos, o valor total registrado no site nunca aumenta. A meta é de R$ 175 mil, e já foram arrecadados R$ 25.670 até a publicação desta matéria (abaixo).

Vaquinha falsa pede doações para suposta ajuda a caminhoneiros em greve pelo Brasil Imagem: Reprodução

Posts falsos sobre greve de caminhoneiros voltaram a circular. O UOL Confere e outras agências de checagem desmentiram peças desinformativas semelhantes e recorrentes ao longo deste ano que insinuavam haver bloqueios nas estradas do Brasil para protestar contra o governo federal e o julgamento de Bolsonaro (aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).

Polícia Rodoviária Federal e Nikolas Ferreira não comentaram caso. O UOL Confere entrou em contato com a PRF e com o deputado federal, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 3.900 curtidas e 142 mil visualizações.

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão e pela Lupa.

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

