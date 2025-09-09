Topo

Notícias

O que é o procedimento que motivou pedido de Bolsonaro para ir ao hospital

O ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, em sua casa em Brasília - Pedro Ladeira/Folhapress
O ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, em sua casa em Brasília Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress
do UOL

Maurício Businari

Colaboração para VivaBem

09/09/2025 12h12

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ontem ao STF autorização para sair da prisão domiciliar e realizar um procedimento de retirada de lesão cutânea no domingo (14). O procedimento é considerado simples e geralmente feito em consultório.

O que aconteceu

A defesa de Jair Bolsonaro solicitou ao STF autorização para que ele realize uma cirurgia dermatológica. O termo técnico usado no processo foi "exérese e sutura de hemangioma, linfangioma ou nevus", conforme reportagem da Agência Estado. Trata-se da retirada de uma lesão de pele, seguida do fechamento com pontos.

Relacionadas

5 coisas que seu médico gostaria que você soubesse sobre depressão

Ela tem doença que atinge 1 pessoa em 1 milhão: 'Por que fui a escolhida?'

Sem Ozempic no SUS: por que não há remédio para obesidade na saúde pública

O documento apresentado pelos médicos de Bolsonaro descreve dois CIDs (códigos de doença). Um deles é o CID-10 D22.5, que se refere a lesões pigmentadas na pele, como pintas (nevo melanocítico do tronco); o outro é o CID-10 D48.5 (neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da pele), lesão na pele sem natureza definida. A informação é da Folha de S. Paulo.

O nevo melanocítico é uma pinta formada pelo acúmulo de melanócitos, células que produzem a pigmentação da pele. Quando aparece no tronco —região que inclui tórax, abdome e costa—, geralmente é benigno, mas deve ser acompanhado porque pode evoluir para melanoma em casos de alteração de cor, tamanho, formato, sangramento ou coceira.

Neoplasia de comportamento incerto é uma lesão cuja natureza ainda não está definida como benigna ou maligna. Nessas situações, o médico retira o material e encaminha para biópsia, que vai esclarecer se se trata de um tumor sem riscos ou de um câncer que exige tratamento específico.

O procedimento

Exérese é a retirada da lesão e sutura é o fechamento da pele com pontos. "É a retirada de uma lesão de pele com fechamento por pontos. Isso acontece quando temos suspeita de uma lesão maligna", explica o dermatologista José Roberto Fraga Filho, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Já Rodrigo Goudart, da Clínica Nilo Estética Avançada, acrescenta que a indicação também pode ocorrer em casos de dor, sangramento, infecção ou comprometimento estético.

A retirada é feita com anestesia local e o paciente recebe alta no mesmo dia. Segundo Fraga Filho, o procedimento dura em média de 20 a 40 minutos. Em áreas maiores ou mais complexas pode levar algumas horas, quando há necessidade de reconstrução.

Na maioria dos casos, é um procedimento simples, realizado em consultório. "Apenas lesões muito grandes ou em áreas complexas podem exigir ambiente hospitalar", explica Goudart. Fraga Filho avalia que o ambiente domiciliar não é o mais adequado por risco de contaminação, mas em situações excepcionais pode ser considerado.

Biópsia e prevenção

O envio do material retirado para análise laboratorial é obrigatório. "Sempre vai, é ele que vai dizer se é maligno ou não", enfatiza Fraga Filho. Goudart complementa que o exame é fundamental para confirmar o diagnóstico e descartar cânceres de pele, como melanoma ou outros tumores.

Especialistas reforçam que nem toda pinta precisa ser retirada. O acompanhamento dermatológico regular, com exame clínico e dermatoscopia, é essencial para diferenciar lesões benignas das que exigem investigação. "A prevenção também é fundamental: uso diário de protetor solar e evitar exposição excessiva ao sol", acrescenta Goudart.

A dermatoscopia é um exame complementar que aumenta a precisão do diagnóstico sem necessidade de cirurgia imediata. O método utiliza uma lente especial para observar estruturas internas da pele e ajuda a diferenciar pintas benignas daquelas que exigem investigação.

Como identificar sinais de alerta

Dermatologistas usam a regra do ABCDE para avaliar risco em pintas e manchas. Alterações em cor, tamanho, formato, sangramento ou coceira devem levar o paciente ao consultório, explica Goudart.

  • A: assimetria da lesão
  • B: bordas irregulares
  • C: cores diferentes na mesma pinta
  • D: diâmetro maior que 0,6 cm
  • E: evolução, quando a lesão cresce ou muda

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Primeiro-ministro do Nepal renuncia em meio a protestos violentos; manifestantes incendiaram o Parlamento

Homem contaminado por ácido durante hemodiálise morre no RJ após coma

Fux reclama de comentário de Dino em voto de Moraes: 'Perde o fio da meada'

Ataque contra dirigentes do Hamas no Catar foi uma 'operação israelense independente' (gabinete de Netanyahu)

Incêndio atinge banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios

Lula vê Ibama mais perto de conceder licença para Petrobras perfurar Foz do Amazonas

Israel lança ofensiva contra líderes do Hamas no Catar

"Encurralado", Macron aceita renúncia de Bayrou e promete anunciar novo premiê nos próximos dias

Quando será o voto de Fux no julgamento de Bolsonaro? Veja ordem no STF

Papa Leão 14 diz que situação é "muito séria" após ataques israelenses no Catar

Vice-campeão mundial: quem era o fisiculturista morto a facadas em SC