O que é o procedimento que motivou pedido de Bolsonaro para ir ao hospital

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ontem ao STF autorização para sair da prisão domiciliar e realizar um procedimento de retirada de lesão cutânea no domingo (14). O procedimento é considerado simples e geralmente feito em consultório.

O que aconteceu

A defesa de Jair Bolsonaro solicitou ao STF autorização para que ele realize uma cirurgia dermatológica. O termo técnico usado no processo foi "exérese e sutura de hemangioma, linfangioma ou nevus", conforme reportagem da Agência Estado. Trata-se da retirada de uma lesão de pele, seguida do fechamento com pontos.

O documento apresentado pelos médicos de Bolsonaro descreve dois CIDs (códigos de doença). Um deles é o CID-10 D22.5, que se refere a lesões pigmentadas na pele, como pintas (nevo melanocítico do tronco); o outro é o CID-10 D48.5 (neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da pele), lesão na pele sem natureza definida. A informação é da Folha de S. Paulo.

O nevo melanocítico é uma pinta formada pelo acúmulo de melanócitos, células que produzem a pigmentação da pele. Quando aparece no tronco —região que inclui tórax, abdome e costa—, geralmente é benigno, mas deve ser acompanhado porque pode evoluir para melanoma em casos de alteração de cor, tamanho, formato, sangramento ou coceira.

Neoplasia de comportamento incerto é uma lesão cuja natureza ainda não está definida como benigna ou maligna. Nessas situações, o médico retira o material e encaminha para biópsia, que vai esclarecer se se trata de um tumor sem riscos ou de um câncer que exige tratamento específico.

O procedimento

Exérese é a retirada da lesão e sutura é o fechamento da pele com pontos. "É a retirada de uma lesão de pele com fechamento por pontos. Isso acontece quando temos suspeita de uma lesão maligna", explica o dermatologista José Roberto Fraga Filho, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Já Rodrigo Goudart, da Clínica Nilo Estética Avançada, acrescenta que a indicação também pode ocorrer em casos de dor, sangramento, infecção ou comprometimento estético.

A retirada é feita com anestesia local e o paciente recebe alta no mesmo dia. Segundo Fraga Filho, o procedimento dura em média de 20 a 40 minutos. Em áreas maiores ou mais complexas pode levar algumas horas, quando há necessidade de reconstrução.

Na maioria dos casos, é um procedimento simples, realizado em consultório. "Apenas lesões muito grandes ou em áreas complexas podem exigir ambiente hospitalar", explica Goudart. Fraga Filho avalia que o ambiente domiciliar não é o mais adequado por risco de contaminação, mas em situações excepcionais pode ser considerado.

Biópsia e prevenção

O envio do material retirado para análise laboratorial é obrigatório. "Sempre vai, é ele que vai dizer se é maligno ou não", enfatiza Fraga Filho. Goudart complementa que o exame é fundamental para confirmar o diagnóstico e descartar cânceres de pele, como melanoma ou outros tumores.

Especialistas reforçam que nem toda pinta precisa ser retirada. O acompanhamento dermatológico regular, com exame clínico e dermatoscopia, é essencial para diferenciar lesões benignas das que exigem investigação. "A prevenção também é fundamental: uso diário de protetor solar e evitar exposição excessiva ao sol", acrescenta Goudart.

A dermatoscopia é um exame complementar que aumenta a precisão do diagnóstico sem necessidade de cirurgia imediata. O método utiliza uma lente especial para observar estruturas internas da pele e ajuda a diferenciar pintas benignas daquelas que exigem investigação.

Como identificar sinais de alerta

Dermatologistas usam a regra do ABCDE para avaliar risco em pintas e manchas. Alterações em cor, tamanho, formato, sangramento ou coceira devem levar o paciente ao consultório, explica Goudart.