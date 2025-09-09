Topo

Notícias

Evento mundial discute novas estratégias de combate à gripe aviária

09/09/2025 11h28

"O aspecto principal de um sistema de segurança e defesa é garantir que todos tenham um nível adequado de informação e capacitação para atuar. Tanto o grande produtor quanto o pequeno precisam estar informados, capacitados e preparados para agir adequadamente diante de uma situação", defende.

Meza enfatiza que os planos de combate à doença precisam considerar as diversas realidades do país, "não apenas as de grande escala comercial, mas também diferentes formas de produzir carne de aves". 

"Seja, por exemplo, com aves confinadas ou com aves mais livres no pasto, em média e pequena escala", avalia.

O representante da FAO no Brasil adianta que o evento também vai relembrar que o respeito às boas práticas de produção é essencial para a prevenção e o controle de surtos. E, para que todos os produtores sejam capacitados, é preciso antes que eles sejam cadastrados pelas autoridades afins.

"Todo produtor deve estar, de alguma forma, registrado, seja de pequena, média ou grande escala, e contar com uma plataforma onde possa se identificar como produtor e receber informações sobre o que implica produzir aves com inocuidade, quais são as consequências e de que maneira deve reagir frente a uma situação de risco", acrescenta Jorge Meza.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Homem contaminado por ácido durante hemodiálise morre no RJ após coma

Fux reclama de comentário de Dino em voto de Moraes: 'Perde o fio da meada'

Ataque contra dirigentes do Hamas no Catar foi uma 'operação israelense independente' (gabinete de Netanyahu)

Incêndio atinge banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios

Lula vê Ibama mais perto de conceder licença para Petrobras perfurar Foz do Amazonas

Israel lança ofensiva contra líderes do Hamas no Catar

"Encurralado", Macron aceita renúncia de Bayrou e promete anunciar novo premiê nos próximos dias

Quando será o voto de Fux no julgamento de Bolsonaro? Veja ordem no STF

Papa Leão 14 diz que situação é "muito séria" após ataques israelenses no Catar

Vice-campeão mundial: quem era o fisiculturista morto a facadas em SC

Seis banheiros químicos pegam fogo na Esplanada durante julgamento no STF