Evento mundial discute novas estratégias de combate à gripe aviária

"O aspecto principal de um sistema de segurança e defesa é garantir que todos tenham um nível adequado de informação e capacitação para atuar. Tanto o grande produtor quanto o pequeno precisam estar informados, capacitados e preparados para agir adequadamente diante de uma situação", defende.

Meza enfatiza que os planos de combate à doença precisam considerar as diversas realidades do país, "não apenas as de grande escala comercial, mas também diferentes formas de produzir carne de aves".

"Seja, por exemplo, com aves confinadas ou com aves mais livres no pasto, em média e pequena escala", avalia.

O representante da FAO no Brasil adianta que o evento também vai relembrar que o respeito às boas práticas de produção é essencial para a prevenção e o controle de surtos. E, para que todos os produtores sejam capacitados, é preciso antes que eles sejam cadastrados pelas autoridades afins.

"Todo produtor deve estar, de alguma forma, registrado, seja de pequena, média ou grande escala, e contar com uma plataforma onde possa se identificar como produtor e receber informações sobre o que implica produzir aves com inocuidade, quais são as consequências e de que maneira deve reagir frente a uma situação de risco", acrescenta Jorge Meza.