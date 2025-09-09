Topo

Notícias

EUA foi informado com antecedência por Israel sobre ataque no Catar

09/09/2025 11h53

Israel notificou os Estados Unidos antes de realizar o ataque aéreo contra altos dirigentes do Hamas em Doha, informou um funcionário da Casa Branca nesta terça-feira (9).

"Fomos informados com antecedência", indicou à AFP este funcionário de alto escalão americano sob a condição do anonimato.

O Catar é um aliado fundamental dos Estados Unidos e abriga uma grande base militar americana em seu território.

dk/md/mr/nn/yr/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Primeiro-ministro do Nepal renuncia em meio a protestos violentos; manifestantes incendiaram o Parlamento

Homem contaminado por ácido durante hemodiálise morre no RJ após coma

Fux reclama de comentário de Dino em voto de Moraes: 'Perde o fio da meada'

Ataque contra dirigentes do Hamas no Catar foi uma 'operação israelense independente' (gabinete de Netanyahu)

Incêndio atinge banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios

Lula vê Ibama mais perto de conceder licença para Petrobras perfurar Foz do Amazonas

Israel lança ofensiva contra líderes do Hamas no Catar

"Encurralado", Macron aceita renúncia de Bayrou e promete anunciar novo premiê nos próximos dias

Quando será o voto de Fux no julgamento de Bolsonaro? Veja ordem no STF

Papa Leão 14 diz que situação é "muito séria" após ataques israelenses no Catar

Vice-campeão mundial: quem era o fisiculturista morto a facadas em SC