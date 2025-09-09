Topo

Etanol é mais competitivo em relação à gasolina em seis Estados, afirma ANP

São Paulo

09/09/2025 09h30

São Paulo, 9 - O etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em seis Estados na semana de 31 de agosto a 6 de setembro. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 67,91% ante a gasolina no período, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.O etanol é mais competitivo em relação à gasolina nos seguintes Estados: Goiás (67,16%); Mato Grosso (67,30%); Mato Grosso do Sul (65,03%); Minas Gerais (69,19%); Paraná (67,49%) e São Paulo (66,34%).

