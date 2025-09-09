Quem era a estagiária que morreu eletrocutada após acidente de carro em BH

Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, morreu eletrocutada após um acidente de carro, na madrugada de domingo (7), no bairro de Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O corpo foi velado nesta terça-feira (9).

O que aconteceu

A jovem cursava jornalismo e era estagiária da TV Record Minas. Ela foi homenageada por colegas de trabalho e pela PUC Minas, universidade na qual estava prestes a se formar.

Ela estava no carro que era conduzido por seu namorado, Gabriel de Faria Oliveira, de 26 anos. De acordo com a Polícia Militar, o automóvel colidiu com um semáforo e pegou fogo.

Instantes após o acidente, Brunna Ribeiro de Castro Rosas desceu do carro, encostou por acidente em fios de alta tensão e sofreu uma descarga elétrica. Ela morreu na hora.

Gabriel de Faria Oliveira foi levado ao hospital João XXIII e passará por cirurgia devido às queimaduras e ferimentos graves sofridos na colisão. Ele permanece entubado no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Gustavo Lucas Pereira de Assis, de 36 anos, editor de imagens da emissora, também estava no veículo durante o acidente. Ele sofreu ferimentos leves, foi atendido no hospital e liberado.

Homenagens

A universidade PUC Minas lamentou a perda, destacando que Brunna se destacava pela dedicação e era "admirada por professores e colegas". A instituição se colocou à disposição para eventuais ajudas.

Empresa onde a jovem estagiava, a Record Minas afirmou que Brunna "era uma mulher inteligente, comprometida com o trabalho, divertida e cheia de amigos".

Colegas jornalistas usaram as redes sociais para prestar homenagens. "Meu coração hoje amanheceu despedaçado. Ainda sem acreditar em toda essa tragédia. Você é única! Eu sempre lembrarei de você com muito carinho", escreveu a jornalista Mônica Fonseca.