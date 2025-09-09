Topo

Notícias

Quem era a estagiária que morreu eletrocutada após acidente de carro em BH

Jovem morre eletrocutada_1 - Redes Sociais
Jovem morre eletrocutada_1 Imagem: Redes Sociais
do UOL

Lucas Janone

Em colaboração com UOL, no Rio de Janeiro

09/09/2025 16h40

Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, morreu eletrocutada após um acidente de carro, na madrugada de domingo (7), no bairro de Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O corpo foi velado nesta terça-feira (9).

O que aconteceu

A jovem cursava jornalismo e era estagiária da TV Record Minas. Ela foi homenageada por colegas de trabalho e pela PUC Minas, universidade na qual estava prestes a se formar.

Ela estava no carro que era conduzido por seu namorado, Gabriel de Faria Oliveira, de 26 anos. De acordo com a Polícia Militar, o automóvel colidiu com um semáforo e pegou fogo.

Instantes após o acidente, Brunna Ribeiro de Castro Rosas desceu do carro, encostou por acidente em fios de alta tensão e sofreu uma descarga elétrica. Ela morreu na hora.

Gabriel de Faria Oliveira foi levado ao hospital João XXIII e passará por cirurgia devido às queimaduras e ferimentos graves sofridos na colisão. Ele permanece entubado no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Gustavo Lucas Pereira de Assis, de 36 anos, editor de imagens da emissora, também estava no veículo durante o acidente. Ele sofreu ferimentos leves, foi atendido no hospital e liberado.

Homenagens

A universidade PUC Minas lamentou a perda, destacando que Brunna se destacava pela dedicação e era "admirada por professores e colegas". A instituição se colocou à disposição para eventuais ajudas.

Empresa onde a jovem estagiava, a Record Minas afirmou que Brunna "era uma mulher inteligente, comprometida com o trabalho, divertida e cheia de amigos".

Colegas jornalistas usaram as redes sociais para prestar homenagens. "Meu coração hoje amanheceu despedaçado. Ainda sem acreditar em toda essa tragédia. Você é única! Eu sempre lembrarei de você com muito carinho", escreveu a jornalista Mônica Fonseca.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Dino defende pena menor a Heleno, Ramagem e Paulo Sérgio

Posts promovem vaquinha falsa para greve de caminhoneiros e aplicam golpe

'Não há julgamento aqui de posição política A ou B', diz Dino

Alunos do ensino médio dos EUA têm menor desempenho em leitura em três décadas

Corpo em decomposição é encontrado no Tesla de rapper americano em Hollywood

Bonner não disse que ajudou a eleger Lula; áudio falso foi criado por IA

Gol e Azul têm que parar de falar sobre fusão sem buscarem uma união, diz presidente do Cade

Quem era a estagiária que morreu eletrocutada após acidente de carro em BH

Equador captura 26 guerrilheiros e apreende valor recorde em bens durante megaoperação

Sinaloa: um ano de guerra entre traficantes em meio à uma ameaça de escalada dos EUA

Sébastien Lecornu, o 'soldado' fiel de Macron na França