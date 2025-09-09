Topo

Espanha proíbe a entrada de dois ministros israelenses de extrema direita

09/09/2025 08h17

Ministros de extrema direita do governo israelense de Benjamin Netanyahu não poderão entrar na Espanha, anunciou nesta terça-feira (9) seu chanceler, um dia após Israel impor a mesma medida a duas ministras espanholas. 

Os ministros israelenses Itamar Ben-Gvir (Segurança Nacional) e Bezalel Smotrich (Finanças) foram incluídos "na lista oficial de pessoas sancionadas" e "não poderão acessar o território espanhol", anunciou José Manuel Albares em coletiva de imprensa. 

"É uma lista aberta", acrescentou Albares, sem descartar a inclusão de mais pessoas que, segundo Madri, dificultam a paz e lembrando que já inclui "13 colonos violentos". 

O anúncio do ministro Albares ocorre um dia após o primeiro-ministro Pedro Sánchez anunciar medidas "para deter o genocídio em Gaza" e Israel responder denunciando uma "campanha anti-israelense e antissemita" por parte de Madri. 

A Espanha convocou para consultas sua embaixadora em Tel Aviv e Israel proibiu a entrada da vice-primeira-ministra espanhola, Yolanda Díaz, e da ministra da Infância e Juventude, Sira Rego. 

Países Baixos e Eslovênia já haviam proibido o acesso a seus territórios aos dois ministros, também sancionados pela Austrália, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia e Noruega.

