Menina morta em escola após espancamento teria recusado 'ficar' com colega

As agressões que levaram Alícia Valentina, de 11 anos, à morte começaram depois que a menina se recusou a "ficar" com um colega, de acordo com a polícia.

O que aconteceu

Alícia "foi agredida violentamente por quatro meninos e uma menina". As informações estão no boletim de ocorrência, divulgado pela TV Globo.

Espancamento ocorreu no banheiro da escola ou perto dele. A adolescente "foi interceptada pelos agressores, que começaram a lhe agredir". Conforme o B.O., o autor do crime foi o menino que recebeu a negativa de Alícia.

Um dos motivos que levaram (...) a agredir Alícia teria sido a negativa da mesma de aceitar ficar com ele.

Boletim de ocorrência do espancamento de Alícia Valentina

Causa da morte foi "traumatismo cranioencefálico produzido por instrumento contundente", diz o atestado de óbito ao qual a emissora teve acesso. Isto quer dizer que Alícia provavelmente foi atingida na cabeça com algum objeto ou caiu e bateu a cabeça com força.

Funcionários da escola não souberam dizer exatamente o que aconteceu dentro do banheiro. "Ali não foi só um soco. Ali foi de pé, ou bateu com a cabeça dela na pia, ou na privada", afirmou a mãe, que não se identificou, em entrevista à TV Globo.

Relembre o caso

Alícia Valentina foi espancada na quinta-feira em uma escola de Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. Ela foi levada para um hospital municipal, mas recebeu alta duas vezes. Ao começar a vomitar sangue, ela foi internada com urgência em um hospital de Salgueiro e, em seguida, levada ao Recife.

Adolescente teve morte cerebral constatada no domingo no Hospital da Restauração, no Recife, dias após dar entrada no local. O corpo dela foi enterrado ontem na cidade de Belém do São Francisco.

Escola afirma que "prestou todo o socorro necessário" e Conselho Tutelar da cidade disse que acompanha caso. A rede municipal de saúde disse que conduziu a aluna ao hospital e "garantiu a devida assistência", mas não comentou a agressão ocorrida dentro da instituição de ensino.

Prefeitura de Belém do São Francisco afirma prestar toda assistência à família de Alícia. "Ressaltamos que o episódio está em processo de apuração para que sejam adotadas todas as medidas cabíveis, de forma responsável e transparente", disse a cidade.

Como denunciar violência

Caso a vítima tenha sofrido violência sem ferimentos graves ela pode recorrer imediatamente a Delegacia da Mulher, se existir essa unidade em seu município, ou a delegacia de Polícia Civil, para registrar o boletim de ocorrência.

Quando houver ferimentos graves, com necessidade de pronto atendimento, a unidade de saúde ou hospital deverá fazer o encaminhamento ou orientar a paciente para que procure a delegacia de polícia. Na maioria dos casos com internamento, o próprio hospital confirma a violência e avisa a Polícia Civil.

Disque 190

Deve ser acionado em caso de flagrante ou em que a situação de violência esteja ocorrendo naquele momento.

Disque 181

Pode ser usado para denunciar anonimamente a violência. As informações serão conferidas pela polícia.

Disque 180

A Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas. A ligação é gratuita, anônima e disponível em todo o país.

Ministério Público

Acesse o site do Ministério Público do seu estado e saiba qual a melhor forma de fazer a denúncia. Alguns estados possuem, inclusive, núcleos de gênero especializados em atender mulheres vítimas de violência.