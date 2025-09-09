Equador confisca mais de US$300 mi em propriedades de grupo armado

QUITO (Reuters) - Centenas de policiais equatorianos apreenderam mais de US$313 milhões em bens imobiliários em uma invasão em massa de propriedades pertencentes ao grupo armado Comandos de la Frontera, ou "Comando da Fronteira", informou o Ministério do Interior em um comunicado nesta terça-feira.

O ministério disse que o grupo estava "canalizando grandes quantias de dinheiro para o sistema financeiro nacional a partir de atividades ilícitas, como o crime organizado relacionado ao tráfico de drogas".

Em uma publicação nas mídias sociais, o presidente Daniel Noboa chamou a operação de "o maior golpe contra as economias criminosas na história do Equador".

(Reportagem de Alexandra Valencia)