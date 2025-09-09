Embaixada dos EUA critica Moraes durante julgamento de Bolsonaro no STF

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil criticou o ministro do STF Alexandre de Moraes hoje, dia em que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aliado do presidente norte-americano, Donald Trump, foi retomado.

O que aconteceu

Embaixada republicou postagem que promete adoção de "medidas cabíveis" contra Moraes. A mensagem, assinada pelo subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado norte-americano, Darren Beattie, diz que a gestão Trump está empenhada em "apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores de liberdade e justiça".

Beattie acusa Moraes de autoritarismo. "Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais, continuaremos a tomar as medidas cabíveis".

Dia 7 de setembro marcou o 203º Dia da Independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores de liberdade e justiça. Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado essas? https://t.co/hViIVdfzfI -- Embaixada EUA Brasil (@EmbaixadaEUA) September 9, 2025

Postagem ocorre no momento em que Moraes profere seu voto no julgamento de Bolsonaro. Nesta terça-feira, o ministro apontou o ex-presidente como o "líder da organização criminosa" que tentou um golpe de estado após o resultado das urnas em 2022.

Trump já retaliou integrantes do Judiciário. Aliado de Bolsonaro, o presidente norte-americano incluiu Moraes na Lei Magnitsky e restringiu o visto de diversas autoridades brasileiras, inclusive ministros da Suprema Corte além de Alexandre.

Trump também impôs tarifas de 50% aos produtos brasileiros. Na semana passada, o republicano justificou as tarifas ao fato de o Brasil ter feito uma "guinada radical à esquerda".

Brasil é um país soberano, respondeu o governo Lula. Em diversas declarações, o petista tem afirmado que o Brasil é um país com independência entre os Poderes da República e que não aceitará interferências externas.

Julgamento de Bolsonaro

STF retomou hoje o julgamento do ex-presidente. Relator do caso, Alexandre de Moraes é o primeiro a votar e colocou Bolsonaro como o "líder da organização criminosa" que tentou se manter no poder após a derrota nas eleições.

No início de seu voto, Moraes afirmou que o STF já havia reconhecido que houve tentativa de golpe de Estado. Para justificar, o ministro citou as condenações dos envolvidos no 8 de Janeiro e os acordos de não persecução penal formalizados pela Corte. Segundo Moraes, o grupo acusado executou "atos preparatórios" de junho de 2021 até depois das eleições de 2022, culminando nos atos antidemocráticos em Brasília.

Moraes também destacou a existência de um suposto planejamento para matar autoridades. Os alvos seriam, além do próprio ministro, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin.

O ministro ressaltou que não "é possível normalizar" os fatos apresentados e citou os 20 anos de ditadura militar no Brasil. "Não é possível banalizar esse retorno a momentos obscuros da história que já tivemos. E a prova [desse planejamento] é farta", afirmou.