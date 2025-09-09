Topo

Notícias

Em mapa inédito, estudo mostra como o cérebro toma decisões

Cientistas mapearam atividade cerebral - International Brain Laboratory/UCLA
Cientistas mapearam atividade cerebral Imagem: International Brain Laboratory/UCLA
do UOL

Colaboração para VivaBem

09/09/2025 15h03

Para conseguir mapear, pela primeira vez, o cérebro de um camundongo em plena tomada de decisão, o IBL (International Brain Laboratory) reuniu cientistas de vários países. Todos seguiram os mesmos métodos de teste, o que permitiu registrar a atividade de mais de meio milhão de neurônios ao mesmo tempo.

O estudo foi publicado em dois artigos na revista científica Nature, em 3 de setembro. Para se ter ideia do tamanho do projeto, os pesquisadores analisaram a atividade de mais de meio milhão de neurônios em camundongos, reunindo dados de 12 laboratórios diferentes. No total, mapearam 279 regiões do cérebro, o que equivale a quase todo o órgão do animal —95% do volume cerebral.

Relacionadas

Refri zero é apresentado como forma de 'reduzir danos', mas faz sentido?

'Sempre olham com julgamento': ele tem síndrome da 'barriga de ameixa seca'

Vai para academia à noite e não sabe o que comer? Evite algumas armadilhas

Segundo o professor Alexandre Pouget, quando os camundongos tomavam decisões ou recebiam recompensas, várias áreas do cérebro se ativavam ao mesmo tempo, criando um efeito tão intenso que ele comparou a uma árvore de Natal acesa.

Como o cérebro foi colocado à prova

Para entender como o cérebro lida com escolhas, atenção e aprendizado, os cientistas criaram um "joguinho" para os camundongos. Eles eram colocados diante de uma tela: quando uma luz aparecia de um lado, precisavam girar uma rodinha na direção certa para ganhar uma recompensa.

A parte difícil era quando a luz aparecia bem fraquinha. Nesse caso, o animal não tinha certeza do lado certo e precisava decidir sozinho para onde virar a roda. Isso ajudou os pesquisadores a observar como a experiência passada e a expectativa influenciam na hora de tomar decisões.

Durante esses testes, os cientistas acompanharam a atividade de 621 mil neurônios em 139 camundongos, praticamente o cérebro inteiro desses animais.

Como explicou Kenneth Harris, professor de neurociência quantitativa na University College London: "Tradicionalmente, a neurociência analisa as regiões cerebrais isoladamente. Registrar o cérebro inteiro significa que agora temos a oportunidade de entender como todas as peças se encaixam."

Caminhos abertos para o futuro

O objetivo do estudo não é só mostrar como um camundongo se decide diante de uma luz na tela. A ideia maior é entender os princípios básicos da tomada de decisão, algo que também pode ajudar a explicar processos humanos, como atenção, aprendizado e até problemas de comportamento.

Os cientistas querem, daqui para frente, ampliar o trabalho para descobrir como diferentes partes do cérebro se conectam para nos ajudar a escolher —desde coisas simples, como virar à esquerda ou à direita, até decisões mais complexas.

Esse primeiro mapa completo do cérebro em ação é considerado um marco porque mostra que nenhuma decisão é isolada: mesmo a mais banal movimenta uma rede enorme de conexões, como se o cérebro fosse uma grande central onde tudo está interligado.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

"Bloqueiem tudo": Movimento de protesto aumenta problemas políticos de Macron

Como funcionava a central de logística de celulares roubados na Barra Funda; dois são presos

No STF, governistas comemoram voto de Moraes: 'Game over para Bolsonaro'

Catar diz que relatos sobre ter sido informado previamente de ataque israelense a Doha são falsos

Exportação de carne bovina em agosto crescem em volume e receita, diz Abiec

Trump "lamenta profundamente" que Israel tenha atacado o Hamas no Catar

Irã anuncia acordo para novo marco de cooperação com AIEA

Trump 'lamenta profundamente' ataque israelense no Catar

EUA dizem que usarão poderio por liberdade de expressão no caso Bolsonaro

Morre em Brasília advogado que levou caso do 8 de Janeiro à OEA

Não podemos permitir periferia marcada pela violência enquanto endinheirados ficam impunes, diz Lula