Em mapa inédito, estudo mostra como o cérebro toma decisões

Para conseguir mapear, pela primeira vez, o cérebro de um camundongo em plena tomada de decisão, o IBL (International Brain Laboratory) reuniu cientistas de vários países. Todos seguiram os mesmos métodos de teste, o que permitiu registrar a atividade de mais de meio milhão de neurônios ao mesmo tempo.

O estudo foi publicado em dois artigos na revista científica Nature, em 3 de setembro. Para se ter ideia do tamanho do projeto, os pesquisadores analisaram a atividade de mais de meio milhão de neurônios em camundongos, reunindo dados de 12 laboratórios diferentes. No total, mapearam 279 regiões do cérebro, o que equivale a quase todo o órgão do animal —95% do volume cerebral.

Segundo o professor Alexandre Pouget, quando os camundongos tomavam decisões ou recebiam recompensas, várias áreas do cérebro se ativavam ao mesmo tempo, criando um efeito tão intenso que ele comparou a uma árvore de Natal acesa.

Como o cérebro foi colocado à prova

Para entender como o cérebro lida com escolhas, atenção e aprendizado, os cientistas criaram um "joguinho" para os camundongos. Eles eram colocados diante de uma tela: quando uma luz aparecia de um lado, precisavam girar uma rodinha na direção certa para ganhar uma recompensa.

A parte difícil era quando a luz aparecia bem fraquinha. Nesse caso, o animal não tinha certeza do lado certo e precisava decidir sozinho para onde virar a roda. Isso ajudou os pesquisadores a observar como a experiência passada e a expectativa influenciam na hora de tomar decisões.

Durante esses testes, os cientistas acompanharam a atividade de 621 mil neurônios em 139 camundongos, praticamente o cérebro inteiro desses animais.

Como explicou Kenneth Harris, professor de neurociência quantitativa na University College London: "Tradicionalmente, a neurociência analisa as regiões cerebrais isoladamente. Registrar o cérebro inteiro significa que agora temos a oportunidade de entender como todas as peças se encaixam."

Caminhos abertos para o futuro

O objetivo do estudo não é só mostrar como um camundongo se decide diante de uma luz na tela. A ideia maior é entender os princípios básicos da tomada de decisão, algo que também pode ajudar a explicar processos humanos, como atenção, aprendizado e até problemas de comportamento.

Os cientistas querem, daqui para frente, ampliar o trabalho para descobrir como diferentes partes do cérebro se conectam para nos ajudar a escolher —desde coisas simples, como virar à esquerda ou à direita, até decisões mais complexas.

Esse primeiro mapa completo do cérebro em ação é considerado um marco porque mostra que nenhuma decisão é isolada: mesmo a mais banal movimenta uma rede enorme de conexões, como se o cérebro fosse uma grande central onde tudo está interligado.