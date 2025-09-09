Topo

Notícias

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'vou atrás de cada um de vocês'

São Paulo

09/09/2025 09h46

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou no último domingo, 7, um vídeo em que faz ameaças à família do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Eu vou provar para o Alexandre de Moraes que ele encontrou um cara de saco roxo que vai acabar com essa brincadeirinha dele. Moraes, você, a sua mulher, e depois dela, que em breve será sancionado os seus filhos, eu vou atrás de cada um de vocês", disse o deputado.

O vídeo, divulgado na conta do deputado no X (antigo Twitter), traz um trecho de uma videochamada de Eduardo com apoiadores que participavam de manifestações bolsonaristas em Curitiba e Porto Alegre.

Na legenda da publicação, Eduardo admite que pode ter se "excedido", mas justifica que as palavras mais duras existem para isso. "Só um homem agressivo pode ser pacífico, do contrário a única opção é ser cordeiro", escreveu.

Eduardo, que está nos Estados Unidos em busca de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que não vai desistir da empreitada.

A ele é atribuída a articulação que resultou na aplicação da Lei Magnitsky a Moraes e no tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. Como mostrou o Estadão, juntamente com o comunicador Paulo Figueiredo, o deputado pretende levar a ofensiva contra Moraes também para a Europa neste segundo semestre.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Moraes diz que atos pós-eleição de 2022 mostram caráter golpista da organização criminosa

PM é preso suspeito de estuprar criança e oferecer R$ 5 para ela silenciar

Os passageiros de Londres recorrem a bicicletas e barcos enquanto a greve do metrô entra no segundo dia

Exército israelense afirma que atacou líderes do Hamas após explosões em Doha

Atos executórios foram destinados a atentar contra Estado democrático de direito, afirma Moraes

Hamas reivindica responsabilidade por ataque a tiros mortal de segunda-feira em Jerusalém

Não há dúvida de que houve tentativa de golpe, diz Moraes

Moraes rejeita alegações de nulidade e preliminares apresentadas pelas defesas em julgamento de tentativa de golpe

ONU pede que países deixem política de lado ao buscar US$140 mi para vítimas de terremoto no Afeganistão

Hamas reivindica ataque a tiros em Jerusalém na segunda-feira

Eventuais omissões dolosas não acarretam nulidade da delação, diz Moares