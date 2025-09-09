Bonner não disse que ajudou a eleger Lula; áudio falso foi criado por IA

É falso o áudio que circula nas redes sociais no qual supostamente William Bonner assume que trabalhou para eleger o PT e derrotar o bolsonarismo nas eleições presidenciais de 2022.

O apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional negou que a voz do áudio seja sua. Além disso, a gravação tem indícios evidentes de ter sido criada por Inteligência Artificial.

O que diz o post

Um homem dentro de um carro exibe uma gravação que seria de um suposto áudio vazado de Bonner em que ele assume que trabalhou para eleger o PT e derrotar o bolsonarismo durante as eleições presidenciais de 2022.

A gravação falsamente atribuída a Bonner diz: "Vinte e seis anos na direção do JN e hoje me sinto como alguém que cumpriu a missão de ajudar o Brasil e eleger o presidente Lula e combater o bolsonarismo. Como editor-chefe do maior jornal da televisão brasileira, por várias vezes tive que selecionar o que seria mostrado para o público e, por muitas vezes, não pautar as notícias que beneficiavam a direita no Brasil. Vinte e seis anos, dia após dia, revisando tudo que seria dito pelos colegas de trabalho e a razão é muito simples: a Globo lucra bilhões com o PT no governo."

Por que é falso

Áudio tem indícios de manipulação por Inteligência Artificial. O UOL Confere solicitou ao perito de áudio Maurício de Cunto uma análise da gravação exibida no vídeo enganoso e atribuída a Bonner. De acordo com o especialista, a empostação da voz, a entonação silábica, ausência de ruído ambiente e a falta de um tempo de respiração são alguns dos indícios de que se trata de um conteúdo sintético. "Outra coisa que também é muito comum em IA é não existir dúvidas, todo mundo para para escolher as palavras certas. Na IA não tem essa regra de conduta. O sujeito pega um texto, joga lá, a IA captura o modelo de fala e responde. É uma coisa meio binária", explica o perito.

Globo afirmou que áudio é falso. O serviço de verificação de fatos do grupo Globo, Fato ou Fake, publicou uma checagem em que afirma que a gravação é fraudulenta (aqui). A desinformação também foi desmentida pelo próprio Bonner em live no perfil do Instagram do Jornal Nacional (aqui e abaixo), de acordo com a emissora. Procurada pelo UOL Confere, a assessoria de imprensa da TV Globo reafirmou que o áudio é falso.

Conteúdo foi publicado por perfil com mais de 700 mil seguidores e histórico de desinformação. O conteúdo enganoso foi apagado após veículos de checagem começarem a questionar o responsável pelo perfil. Procurado pelo UOL Confere, o homem não esclareceu o motivo de ter divulgado a desinformação. Em seguida, fez um vídeo expondo o contato da equipe de reportagem do UOL Confere e de outros veículos que também fizeram checagem do conteúdo como o Estadão Verifica (aqui) e O Globo. O perfil que publicou a desinformação já foi checado pelo UOL Confere e pelo Estadão Verifica em outras ocasiões (aqui).

