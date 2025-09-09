Dólar à vista fecha em alta de 0,34%, a R$5,4361 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou a terça-feira em alta no Brasil, em sintonia com o avanço da moeda norte-americana ante a maior parte das demais divisas no exterior, com os agentes também mantendo a cautela em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal.

Após oscilar em margens estreitas durante o dia, o dólar à vista fechou com avanço de 0,34%, aos R$5,4361. No ano a divisa acumula baixa de 12,02%.

Às 17h02 na B3 o dólar para outubro -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,23%, aos R$5,4640.

(Por Fabrício de Castro)