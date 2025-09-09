Ela tem doença que atinge 1 pessoa em 1 milhão: 'Por que fui a escolhida?'

Thais Cândido, 31, sentia cansaço excessivo e, ao fazer exames, descobriu níveis baixíssimos de hemoglobina no sangue. "Senti meu corpo desfalecendo e quase morri", comenta ela, que mora em Olinda (PE). Thaís foi diagnosticada com HPN, uma doença rara. A VivaBem, ela narra sua trajetória com a condição.

'Sentia muito sono e fraqueza'

"Os primeiros sintomas surgiram em 2015 quando eu tinha 22 anos. Eu sentia muito sono, indisposição e fraqueza. Na época, eu trabalhava e achei que fosse devido à rotina cansativa.

Os sintomas persistiram por um mês até que eu tive um episódio de desmaio e fui ao hospital.

Ao fazer exames de sangue, foi constatado que minha hemoglobina [proteína presente nos glóbulos vermelhos essencial para o transporte de oxigênio] estava baixa, em torno de 5 g/dL [a taxa normal para mulheres é entre 12,0 5 g/dL e 15,5 g/dL]. Fiz uma transfusão de sangue e fui para casa.

Essa situação se repetiu por algumas vezes: eu passava mal, ia para o hospital, a taxa da hemoglobina dava baixa, fazia a transfusão de sangue e voltava para casa. Os médicos não sabiam o que eu tinha.

Doença é caracterizada por taxa baixa de hemoglobina Imagem: Arquivo pessoal

Em um dos piores momentos, minha hemoglobina chegou a 1,5 g/dL, fiquei muito fraca, não tinha força nem para segurar o celular na mão. Lembro que senti uma lágrima caindo no rosto e o meu corpo desfalecendo, quase morri. Nunca vou esquecer esse dia, tenho o exame guardado até hoje.

Thais Cândido

Após esse episódio, passei mal mais algumas vezes até que fui internada e recebi um encaminhamento para a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope).

Passei com um hematologista, que suspeitou que eu tivesse HPN [Hemoglobinúria Paroxística Noturna], mas pediu alguns exames específicos, entre eles, um exame chamado imunofenotipagem por citometria de fluxo, que analisa o sangue para identificar as células doentes.

'Vivi um processo de negação'

Ao ser diagnosticada com HPN, fiquei em choque, chorei e me questionei por que fui a 'escolhida' para ter uma doença rara, entre milhares de pessoas.

Thaís Cândido

Doença pode deixar pele e olhos amarelados Imagem: Arquivo pessoal

Ao longo do tempo, entendi que minha única opção seria aceitar a realidade porque, se eu não aceitasse, teria duas batalhas pela frente: a HPN e a negação. No começo senti medo e não estava preparada, mas tive de seguir em frente.

[A HPN é uma doença rara do sangue, causada por uma falha nas células-tronco da medula óssea que faz com que algumas células do sangue fiquem mais frágeis e sejam destruídas pelo próprio sistema de defesa do corpo —entenda mais abaixo]

Após o diagnóstico, comecei a tomar uma medicação intravenosa, que era administrada no hospital a cada 15 dias, mas ela era insuficiente e, eventualmente, eu precisava tomar bolsas de sangue para estabilizar a doença.

Quando a HPN se manifestava de forma grave, eu sentia falta de ar, dores abdominais, anemia e apresentava icterícia. Essa situação me incomodava, as pessoas eram inconvenientes, comentavam que meus olhos e minha pele estavam amarelados, isso me deixava muito mal. Eu não tinha autoestima, me achava estranha, não me sentia bonita e evitava me socializar.

Thaís Cândido

No início, ela questionou por que doença tão rara a havia atingido Imagem: Arquivo pessoal

No início do tratamento, também precisei tomar alguns cuidados. Não podia fazer atividades que exigissem esforço físico, como musculação, porque isso poderia contribuir para a queda da hemoglobina. Também tive de mudar minha alimentação, evito comer frutos do mar e carne de porco.

Passada uma década do diagnóstico, hoje em dia estou bem, tomo medicação, sigo uma dieta e faço acompanhamento regularmente. Amadureci e aprendi que todas as coisas na vida acontecem com a permissão de Deus. Se Ele me permitiu ter HPN é porque vai me capacitar a conviver com ela. Enfrentar uma doença rara é uma batalha, exige força e coragem, mas para Deus nada é impossível."

Entenda a doença

A VivaBem, a hematologista Ana Paula Azambuja, responsável pelo ambulatório de HPN e anemia aplástica do Hospital de Clínicas de Curitiba, explica a doença:

O que é HPN?

A HPN (Hemoglobinúria Paroxística Noturna) é uma doença rara do sangue, causada por uma falha nas células-tronco da medula óssea que faz com que algumas células do sangue fiquem mais frágeis e sejam destruídas pelo próprio sistema de defesa do corpo — o chamado sistema complemento.

Quais os sintomas?

Os principais são:

Cansaço excessivo (devido à anemia);

Necessidade de transfusões sanguíneas;

Urina escura (ou cor de Coca-Cola), especialmente ao acordar;

Dor abdominal ou nas costas;

Falta de ar;

Dores de cabeça;

Trombose em locais incomuns (como veias hepáticas ou cerebrais).

Quais as causas da HPN?

A HPN não é hereditária, ou seja, não passa de pais para filhos. Ela é causada por uma mutação adquirida ao longo da vida em uma célula da medula óssea. Essa mutação afeta proteínas que protegem as células do sangue contra o ataque do sistema do complemento. A medula óssea é a "fábrica do sangue" e, quando funciona mal, a pessoa pode ter anemia, queda na imunidade e plaquetas baixas, aumentando o risco de infecções e sangramentos. Indivíduos com outras doenças da medula óssea têm maior risco de desenvolver HPN.

Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico da HPN é feito por um exame chamado imunofenotipagem por citometria de fluxo, que analisa o sangue para identificar as células doentes. Esse exame detecta a falta de algumas proteínas de membrana (CD55 e CD59) que normalmente protegem os glóbulos vermelhos da hemólise [destruição] pelo sistema complemento.

Além disso, o hemograma pode indicar anemia e plaquetopenia [queda das plaquetas], e alterações relacionadas à destruição das células sanguíneas (LDH, reticulócitos, haptoglobina), que sugerem a doença.

Quais os tratamentos para HPN?

Os principais tratamentos são medicamentos que bloqueiam uma parte do sistema complemento, impedindo a destruição das células sanguíneas. Eles ajudam a controlar os sintomas, reduzem o risco de trombose e melhoram a qualidade de vida. Em casos graves, pode-se considerar o transplante de medula óssea.

Quantas pessoas têm HPN?

A HPN é muito rara. A estimativa mundial é de cerca de 1 a 3 casos por milhão de habitantes. No Brasil, isso significa que provavelmente existam entre 300 e 600 pessoas com HPN no país. Segundo o Ministério da Saúde, a HPN tem incidência anual estimada em 1,3 novos casos por um milhão de indivíduos.

A doença tem cura?

O transplante de medula óssea pode curar a doença, mas é um procedimento complexo e com riscos, sendo indicado apenas em casos específicos. Para a maioria dos pacientes, existem medicamentos modernos que controlam a destruição das células, reduzem as complicações e melhoram a qualidade de vida.