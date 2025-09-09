Dino e Fux indicam divergências a voto de Moraes em julgamento sobre golpe

O terceiro dia do julgamento da trama golpista ficou marcado pela indicação de divergência dos ministros Flávio Dino e Luiz Fux ao voto apresentado pelo relator Alexandre de Moraes no STF (Supremo Tribunal Federal) no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus.

O que aconteceu

Dino seguiu Moraes em voto pela condenação dos réus, mas divergiu sobre penas. Para Dino, o deputado federal Alexandre Ramagem, que era chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), e os ex-ministros Paulo Sérgio Nogueira e Augusto Heleno tiveram "participação de menor importância" em relação aos demais réus.

Discussão sobre penas deve ficar para sexta. A definição sobre a punição para cada um dos eventuais condenados será feita após os votos dos cinco ministros da Primeira Turma. Amanhã o julgamento é retomado com o voto de Luiz Fux, a ser seguido por Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

"Dosimetria não é matemática", argumentou Dino. O ministro ressaltou que Bolsonaro e seu então candidato a vice em 2022, o general Braga Netto, tiveram "papel dominante" na trama golpista. "Do mesmo modo, a culpabilidade é alta em relação a Almir Garnier, Anderson Torres e Mauro Cid", afirmou, ressaltando que com isso as penas destes devem ser maiores.

Pena máxima por todos os crimes pode chegar a 46 anos de prisão. A PGR (Procuradoria-Geral da República) elenca cinco crimes na acusação: liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado.

Falta um voto para dar maioria. Apesar da divergência, Dino concordou com a condenação de todos os oito réus do chamado "núcleo crucial".

Fux já sinalizou possíveis divergências a voto de Moraes. O relator da ação penal falava das preliminares (questionamentos em relação ao processo) apresentadas pelas defesas dos réus, quando Fux disse ao presidente da Primeira Turma que voltaria à análise dessas questões antes de seu voto.

Desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, sempre ressalvei e fiquei vencido nessas posições. Por sorte que vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência, votando direto.

Luiz Fux, ministro do STF

A declaração faz referência ao entendimento de Fux de que o caso deveria ir ao plenário do STF. Durante a análise da aceitação da denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), o ministro discordou dos colegas. Na ocasião, ele também criticou a delação do tenente-coronel Mauro Cid e disse que avaliaria o tema novamente no mérito.

Após a intervenção de Fux, Moraes ressaltou que as preliminares citadas por ele foram votadas por unanimidade. Fux interrompeu novamente e disse "durante o recebimento da denúncia". Moraes consentiu, e o ministro Fux rebateu: "Estamos em julgamento".

Moraes usou mais de 5 horas para apresentar seu voto. O relator colocou o ex-presidente como "líder da organização criminosa" e afirmou que as acusações apontadas pela PGR (Procuradoria-Geral da República) "foram todas provadas".

Antes, Dino havia feito dobradinha com Moraes

Dino fez intervenções durante o voto de Moraes. Em um dos momentos, o ministro pediu a palavra para comentar a fala do relator da ação penal. "Percebo que sua Excelência quer beber água, então farei dois comentários", disse. Moraes falava, quase sem interrupções, por mais de duas horas. Dino então usou o tempo para falar das blitze da PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante o segundo turno das eleições.

Fux criticou uma das intervenções e citou o acordo feito entre ministros da Primeira Turma. O ministro afirmou que havia sido combinado, antes do julgamento, que não haveria interrupções enquanto os ministros proferissem seus votos. O presidente da Turma, Cristiano Zanin, ponderou que Moraes havia autorizado, e o relator complementou "esse aparte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência".

Fux reforçou que não iria conceder apartes durante seu voto. "Conforme combinamos lá na sala, porque o voto é muito extenso, a gente perde o fio da meada", respondeu. Na sequência, Dino brincou com a contestação do ministro. "Eu o tranquilizo, ministro Fux, que não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz", disse.

Fux já discordou de Moraes

Ambos divergiram no caso da cabeleireira. Em março deste ano, Fux suspendeu o julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues. Ela foi condenada a 14 anos de prisão por participar da invasão das sedes dos Três Poderes nos atos de 8 de Janeiro e ganhou notoriedade por pichar a estátua da Justiça em frente ao STF com batom. Fux sugeriu uma pena menor, de um ano e seis meses, mas foi voto vencido.

Foro para trama golpista. No julgamento da denúncia da trama golpista, foi o único da Primeira Turma a discordar de Moraes, no sentido de que o STF não era o foro adequado para julgar o caso, tese levantada pelas defesas dos acusados.

Medidas cautelares impostas a Bolsonaro. Ao se manifestar sobre as restrições a Bolsonaro, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar as redes sociais, Fux considerou as restrições muito duras e sem provas novas para sustentá-las. Além disso, não viu risco de fuga nem concordou com os indícios de autoria de Bolsonaro nos crimes de coação no curso do processo, obstrução de Justiça e atentado à soberania do país.

Em março, Fux fez ainda considerações sobre tentativa de golpe e crime consumado. "Se o legislador cria um crime tentando como consumado [...] todo crime tem atos preparatórios, todo crime tem tentativa, está na lei. Tudo isso vai ser avaliado", disse ele. "A minha crítica a essas figuras penais é exatamente a falta de verificação desses antecedentes técnicos científicos, de que, na medida em que se coloca a tentativa como crime consumado, no meu modo de ver, há um arranhão na Constituição Federal e também não se cogitou nem atos preparatórios nem de tentativa de crime tentado."

Ministro disse que ia aceitar a denúncia e "se aprofundar". "Vou me reservar para analisar melhor. Necessito efetivamente receber a denúncia para que eu possa aprofundar em todas essas questões que citei aqui como observações", disse Fux à época.

