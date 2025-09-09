'Dino desmontou farsa do 8/1 com voto didático', diz professor

Os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes adotaram comunicação clara e fundamentação detalhada ao julgar os atos golpistas de 8 de janeiro, avaliou Davi Tangerino, professor da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Para Tangerino, a postura visa reforçar a legitimidade do STF e desmontar versões que tentam minimizar a gravidade dos ataques, em um contexto de disputa narrativa sobre o episódio.

O ministro Flávio Dino, para a nossa alegria, resumiu o voto dele em pouco mais de uma hora, mais ou menos. Foi muito claro, didático, assim como o ministro Alexandre também foi. Ele tem um voto muito maior, que resolveu não ler e explicou os treze pedaços do mérito que estava enfrentando.

O que o ministro Flávio Dino quis enfatizar com essa brincadeira era um pouco de desmontar essa farsa da extrema direita, de que no 8/1 eram senhoras com Bíblia, criança, uma coisa idílica. Quis mesmo chamar a atenção que era um plano concreto de matar pessoas. Davi Tangerino, professor da UERJ

Tangerino também destacou o esforço dos ministros em prestar contas públicas sobre as decisões, reforçando o papel do Judiciário ao explicar os fundamentos de forma acessível.

Tanto ele quanto Moraes tiveram uma preocupação importante de prestar contas públicas da sua decisão e no que o Judiciário tem que prestar contas públicas. Ele não tem que ficar preocupado com voto. A legitimidade do Judiciário se alcança pela observância das regras, de um lado, e pela fundamentação de outro.

O que ele quis ali fazer é tentar ao máximo, numa linguagem acessível, explicar as razões do porque ele estava condenando. Ele foi muito bem. Davi Tangerino, professor da UERJ

'Não antevejo reforma após 8/1', diz Tangerino sobre impunidade

Davi Tangerino avalia que, mesmo após a crise do 8/1, não há perspectiva de reformas institucionais nem responsabilização efetiva de políticos e militares envolvidos, reforçando a cultura de impunidade.

No Brasil, nós nos interessamos, quando muito, com a crise que está posta, com o incêndio. Tivemos uma questão enorme de uma conjunção astral em que a Câmara dos Deputados tinha na sua liderança Arthur Lira, totalmente alinhado com o Bolsonaro, assim como um procurador-geral da República era. E não houve nenhuma movimentação concreta para que nós retirássemos esse poder imperial que o presidente da Câmara tem para dar seguimento a pedidos de impeachment. Davi Tangerino, professor da UERJ

'Bolsonaro pode pegar até 40 anos', diz Tangerino sobre penas no STF

Davi Tangerino aponta que as penas dos réus do 8/1 devem variar conforme o papel de cada um, com expectativa de regime fechado para Bolsonaro e reações políticas intensas no Congresso.

O ministro Dino foi um gênio. Porque talvez ele tenha antevisto uma certa inclinação de alguns ministros, notadamente [Luiz] Fux, para absolver alguns desses personagens. Então, em que ponto ele se coloca? Ele fala 'olha, realmente o Ramagem saiu do governo em março de 22 e não participou de tudo' Realmente, o Heleno se afastou, por conta, talvez, dessa proximidade muito grande do centrão'. Davi Tangerino, professor da UERJ

