Dino defende reduzir pena a Heleno e Ramagem: 'Menor importância'

Luccas Lucena e Mateus Coutinho
do UOL

Do UOL, em São Paulo e em Brasília

09/09/2025 17h02Atualizada em 09/09/2025 17h20

O ministro Flávio Dino, do STF, defendeu "níveis de culpabilidade" ao votar pela condenação de Jair Bolsonaro e os demais réus da trama golpista. Ele defendeu penas menores para o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), o general da reserva Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), e o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira.

O que aconteceu

Citando Bolsonaro, Braga Netto, Almir Garnier, Anderson Torres, Mauro Cid, Heleno e Ramagem, Dino diz que há "níveis de culpabilidade" diferentes. "Não há menor dúvida que os níveis de culpabilidade são diferentes. Em relação a Bolsonaro e Braga Netto, não há dúvida que a culpabilidade é bastante alta. Do mesmo modo, a culpabilidade é alta em relação a Almir Garnier, Anderson Torres e Mauro Cid. Em relação ao general Heleno e Alexandre Ramagem, há uma participação de menor importância."

Para concorrer a deputado, Ramagem saiu do governo em março de 2022, fazendo com que ele tivesse uma participação menor nos atos golpistas. "Portanto, ele tem uma menor eficiência causal em relação aos eventos que se sucederam. Quando Ramagem volta aos atos executórios dessa empreitada criminosa? Não achei. Ele praticou atos executórios de modo inequívoco até março de 2022", disse Dino.

Não houve "atos exteriorizados" de Heleno no segundo semestre de 2022, apontou o ministro. "O nome dele estava no gabinete de gestão de crise? Sim. Mas me chama atenção é que ele não participa das reuniões. Não há nos autos que ele estava nas reuniões. Ao meu ver, isso indica uma menor eficiência causal dele a partir de certo momento."

Ministro levou em conta também que Paulo Sérgio Nogueira tentou demover Bolsonaro da trama golpista. "No caso de Paulo Sérgio, há uma singularidade: de fato, a prova oral abundante de que, em certo momento, ele tentou demover o presidente da República. É como se ele viesse com máxima eficiência causal e, de repente, invertesse", analisou Dino, ao falar do ex-ministro.

