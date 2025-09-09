Topo

Descarrilamento na Linha Amarela: imagens mostram momento em que composição se solta

09/09/2025 16h03

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o último vagão de um trem da Linha 4 - Amarela do Metrô se soltou. O descarrilamento ocorreu na manhã desta terça-feira, 9, entre as estações Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi.

Segundo a ViaQuatro, às 15h30 a linha ainda seguia com a circulação interrompida. "Os clientes que utilizam esse trecho serão atendidos pelo sistema PAESE - de Vila Sônia a São Paulo Morumbi - e também pelos ônibus da ViaQuatro, que estão, excepcionalmente hoje, saindo de São Paulo- Morumbi para Taboão da Serra e vice-versa."

"O restante da linha em ambos sentidos segue em condições normais. As causas do descarrilamento ainda estão sendo apuradas. A prioridade das equipes de manutenção, neste momento, é a total retomada da operação nos trilhos. A ViaQuatro lamenta os transtornos aos seus clientes."

Linha opera sem condutor

Os trens da Linha 4-Amarela do Metrô funcionam no sistema driverless, operadas a partir do Centro de Controle Operacional (CCO), por meio de ondas de rádio.

"Os trens da linha são equipados com o que há de mais moderno em operação metroviária. A tecnologia une o Controle de Trens Baseado em Comunicação via ondas de rádio (CBTC) e a operação driverless (sem condutor). Por esse sistema, é possível eliminar falhas humanas e programar a velocidade", disse a ViaQuatro, concessionária que administra a linha.

O sistema, segundo a concessionária, permite ainda definir o número de viagens, o tempo de abertura das portas e incluir mais trens na linha, de acordo com a demanda de passageiros. "A automação integral tornou-se a solução preferencial das novas linhas de metrô em todo o mundo em razão de sua segurança", acrescentou.

