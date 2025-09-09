Topo

Demissões no Itaú chegaram a cerca de mil funcionários, diz Sindicato dos Bancários

São Paulo

09/09/2025 07h42

O Itaú Unibanco demitiu nesta segunda-feira, 8, cerca de mil funcionários, que trabalhavam em regime híbrido ou integralmente remoto, em home office, de acordo com o Sindicato dos Bancários, em novo comunicado à imprensa à noite.

"A justificativa do banco foi que esses empregados estavam sendo monitorados há mais de seis meses e foi detectada 'baixa aderência ao home office'", ressalta o sindicato, destacando que os "trabalhadores foram dispensados sem qualquer advertência prévia e sem qualquer diálogo com o sindicato".

"Hoje fomos surpreendidos com essa demissão em massa feita pelo banco. O banco afirma que os desligamentos se baseiam em registros de inatividade nas máquinas corporativas, em alguns casos, períodos de quatro horas ou mais de suposta ociosidade", afirma o diretor do Sindicato e bancário do Itaú, Maikon Azzi na nota à imprensa.

O banco não menciona números, mas confirma que houve cortes e ligados ao trabalho remoto. "O Itaú Unibanco realizou hoje (segunda-feira) desligamentos decorrentes de uma revisão criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e registro de jornada. Em alguns casos, foram identificados padrões incompatíveis com nossos princípios de confiança, que são inegociáveis para o banco. Essas decisões fazem parte de um processo de gestão responsável e têm como objetivo preservar nossa cultura e a relação de confiança que construímos com clientes, colaboradores e a sociedade", ressalta o banco em nota à imprensa.

Mais cedo, o sindicato havia soltado comunicado "condenando" os cortes feitos pelo banco, mas sem falar em número de demitidos. As demissões movimentaram as redes sociais nesta segunda-feira.

Ao todo, o Itaú tem 95,7 mil funcionários aqui e nos países onde opera. Desse total, 85,8 mil são só no Brasil.

