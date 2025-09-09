'Deixa um glow' e 'absorve rápido': por que este protetor solar faz sucesso

Para quem busca proteção solar facial com toque seco, o Guia de Compras UOL encontrou o protetor da marca japonesa Skin Aqua. Ele é indicado para todos os tipos de pele, tem ação hidratante e é resistente à água, segundo a fabricante.

Além disso, a fórmula conta com fator de proteção 50. Confira mais informações sobre o protetor da Skin Aqua, o que diz quem comprou e os pontos de atenção a seguir:

O que diz a fabricante?

Tem FPS 50

Possui proteção UVA e UVB

Tem ação hidratante

Possui toque seco

É sem perfume

É resistente à água

O que diz quem comprou?

O protetor solar da Skin Aqua teve mais de 1 mil vendas no último mês. O produto recebeu nota média de 4,7 (do total de 5) entre mais de 1,7 mil avaliações.

É um protetor solar considerado grande, apresentando, assim, um bom custo benefício. [Tem] textura fluida e leve. Acredito que seja bom para a pele oleosa, pois é absorvido rápido, e para pele seca, pois deixa um aspecto glow. Não sou dermatologista, mas já comprei algumas marcas de protetores solares e tenho uma ideia sobre qual usar. Nicolas

Esse filtro solar é, sem dúvidas, perfeito. Ele deixa um glow na minha pele sem ficar oleoso. Eu amo esse efeito de glow que ele tem e combina perfeitamente com a maquiagem. Cumpre com o que promete. Já é o segundo que eu compro. O primeiro era da embalagem antiga, mas não vi diferença nenhuma no produto em questão da mudança. Acho que mudou só a embalagem mesmo. Vale a pena cada centavo nesse protetor solar. É meu top 1 dos favoritos. Juliane Santana

Que textura agradável, gente. Absorve muito rápido e tem um cheiro neutro. Um dos melhores que já usei em termos de absorção, e já testei marcas bem caras. Virou meu protetor facial diário oficial. Camila

Pontos de atenção

No entanto, alguns compradores pontuaram que o produto deixou a pele oleosa após o uso.

Apesar da textura fluída, o produto deixa a pele muito oleosa. Paulo Henrique Santos

Vi muitos depoimentos sobre esse protetor, mas infelizmente não funcionou pra mim. Ele não seca totalmente e tem um cheiro de cola assim que passa que me incomodou um pouco. Tem um ótimo sensorial. Yhasmin Nunes

Minha pele é oleosa, comprei esse protetor, pois diziam ficar seco na pele, mas desde o primeiro momento meu rosto fica brilhando muito. Marília

