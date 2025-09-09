Topo

Defesa Civil alerta para ventos fortes em SP

São Paulo

09/09/2025 07h51

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para a possibilidade de ventos fortes nesta terça-feira, 9, em várias regiões, devido à aproximação de um ciclone extratropical.

A condição climática deve atingir as regiões de:

- Marília

- Bauru

- Ribeirão Preto

- Registro

- Itapeva

- Sorocaba

- Araraquara

- Campinas

- Baixada Santista

- São José dos Campos

- Serra da Mantiqueira

- Litoral norte

- Baixada Santista

- Região Metropolitana da capital

Os modelos meteorológicos indicam que as rajadas de vento poderão ser bem fortes e capazes de causar transtornos como quedas de árvores e destelhamento de imóveis. No interior do Estado, também aumenta o risco de incêndios, pois o vento pode espalhar os focos de queimadas com rapidez.

Por isso, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada da população, especialmente em áreas mais vulneráveis. Durante ventos fortes, afaste-se de árvores, não permaneça em locais abertos e jamais faça queimadas.

Em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Defesa Civil alerta para ventos fortes em SP

