Defesa Civil alerta para ventos fortes em SP
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para a possibilidade de ventos fortes nesta terça-feira, 9, em várias regiões, devido à aproximação de um ciclone extratropical.
A condição climática deve atingir as regiões de:
- Marília
- Bauru
- Ribeirão Preto
- Registro
- Itapeva
- Sorocaba
- Araraquara
- Campinas
- Baixada Santista
- São José dos Campos
- Serra da Mantiqueira
- Litoral norte
- Região Metropolitana da capital
Os modelos meteorológicos indicam que as rajadas de vento poderão ser bem fortes e capazes de causar transtornos como quedas de árvores e destelhamento de imóveis. No interior do Estado, também aumenta o risco de incêndios, pois o vento pode espalhar os focos de queimadas com rapidez.
Por isso, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada da população, especialmente em áreas mais vulneráveis. Durante ventos fortes, afaste-se de árvores, não permaneça em locais abertos e jamais faça queimadas.
Em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193.