Daniela Lima: Moraes praticamente não recorreu à delação de Cid

O ministro Alexandre de Moraes praticamente não usou a delação de Mauro Cid ao votar pela condenação de Jair Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe, afirma a colunista Daniela Lima no UOL News, do Canal UOL.

Moraes destacou que há provas em abundância no processo: agendas, mensagens de WhatsApp, reuniões gravadas e registros de ameaças. Para ele, a delação de Cid é quase dispensável para definir a culpa dos réus.

O ministro Alexandre de Moraes comentou com a ministra Carmen Lúcia que esse processo sofre de excesso de provas. E por quê? Porque é agenda, é conversa no WhatsApp, mas tem mais do que isso. Tem reunião ministerial que foi gravada por ordem de quem? Do presidente da República.

O ambiente no governo anterior era tão difícil que os ministros não sabiam que estavam sendo gravados. E se permitiram gravar, e esse documento estava com o Mauro Cid. Vale a pena depois falarmos sobre como o ministro Alexandre de Moraes praticamente não recorreu à delação. Porque tem tudo: gravação, 'zap', mensagens, minuta... Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela Lima avalia que Moraes deixou a delação de Mauro Cid para o final do voto, prevendo que este será o principal ponto de contestação por outros ministros, como Luiz Fux.

O ministro Alexandre de Moraes jogou a delação do Mauro Cid lá para o último, penúltimo caderno no voto dele. Porque este é o flanco em que se espera o ministro Luiz Fux ataque de maneira mais pesada o que foi dito pela acusação. Ou seja, dizendo que o próprio Mauro Cid foi desleal à Justiça e ao processo com suas idas e vindas.

E aí o que faz o relator? Ele fala 'eu preciso dessa delação? Não; está aqui o 'zap', a minuta, a fala, a transmissão do 7 de Setembro, a ameaça reiterada em Brasília e em São Paulo de descumprimento de ordem judicial, registrada anteriormente na agenda do general Heleno, lá em 2021.

O delator até pode ter e vai sofrer uma penalidade, eu apostaria. Ele não vai ficar com todos os benefícios que pediu para poder falar garantidos. Ele vai sofrer uma penalidade, mas a delação não será anulada. Daniela Lima, colunista do UOL

'Fux é ponte com bolsonaristas e pode abrir divergência', diz Daniela Lima

Daniela Lima aponta que o ministro Luiz Fux é visto como elo com bolsonaristas e pode divergir no julgamento, sobretudo sobre a delação de Mauro Cid; ela avalia que o clima no STF é de tensão e isolamento do ministro.

O ministro Luiz Fux tem sido apontado como a menor ponte entre a Primeira Turma do STF e a família Bolsonaro e os bolsonaristas que estão sob julgamento. Ele foi colocado nessa posição pelos próprios aliados do ex-presidente, o que por si só faz da figura do ministro algo que será observado.

Fux já avisou que abrirá divergência e sabe que ela será minoritária. O que ele não quer ver, no meu entender, é essa divergência ser desestruturada ou juridicamente questionada pelos pares durante a fala dele. Daniela Lima, colunista do UOL

'Bolsonaro foi posicionado como chefe do grupo', diz Daniela Lima

Daniela Lima relata que Alexandre de Moraes classificou Jair Bolsonaro como líder da organização criminosa ao citar provas como reuniões gravadas e minutas golpistas; o relator dispensou a delação de Mauro Cid para firmar a culpa do ex-presidente.

Os ministros estão ali com o presidente dizendo, a partir de agora, 'vocês vão ter que repetir o que eu falo'. E isso é usado também para posicionar o Jair Bolsonaro como o chefe desta organização criminosa, segundo o ministro Alexandre de Moraes e o Ministério Público Federal, porque a partir dali ele coordena o que deveria ser feito, dá passos e tem ali, para mim, a pior prova contra o general Augusto Heleno, que é quando ele textualmente diz 'se for para fazer uma virada de mesa, tem que ser agora'. Daniela Lima, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: