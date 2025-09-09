Dados de empregos nos EUA entre abril de 2024 e março de 2025 são revisados para baixo

O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos revisou drasticamente para baixo os dados de empregos criados entre 1º de abril de 2024 e 31 de março de 2025, e afirmou que o enfraquecimento do mercado de trabalho começou no final do mandato de Joe Biden.

Segundo a divisão de estatísticas do departamento, U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), as empresas americanas criaram 911.000 empregos a menos do que foi inicialmente informado, o que representa uma revisão para baixo de 0,6% para todo o ano fiscal 2024-2025.

Esse número equivale a uma revisão mensal média para baixo de 76.000 empregos, em um período que abrange os últimos dez meses do mandato de Joe Biden e os dois primeiros de Donald Trump, que começou em janeiro.

Antes dessa revisão, o governo estimava que as empresas haviam criado 1,8 milhão de empregos durante o período considerado.

De qualquer forma, o número revisado é uma estimativa preliminar, e o número final de empregos criados durante o período não será conhecido até fevereiro de 2026, especificou o BLS.

A revisão foi divulgada menos de uma semana após a publicação de números negativos do mercado de trabalho para o mês de agosto, com apenas 22.000 empregos criados e uma taxa de desemprego que aumentou para 4,3%.

Os números do mês de julho irritaram o presidente americano Donald Trump, que acusou o BLS de "manipular" as estatísticas e, sem apresentar provas, demitiu sua diretora.

O Departamento do Trabalho revisa anualmente seus dados de empregos criados, e isso frequentemente representa uma variação significativa: para o ano fiscal 2023-2024, a revisão foi de 818.000 empregos.

els/mr/jc/aa

© Agence France-Presse