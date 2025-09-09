Topo

Notícias

Dados de empregos nos EUA entre abril de 2024 e março de 2025 são revisados para baixo

09/09/2025 12h57

O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos revisou drasticamente para baixo os dados de empregos criados entre 1º de abril de 2024 e 31 de março de 2025, e afirmou que o enfraquecimento do mercado de trabalho começou no final do mandato de Joe Biden. 

Segundo a divisão de estatísticas do departamento, U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), as empresas americanas criaram 911.000 empregos a menos do que foi inicialmente informado, o que representa uma revisão para baixo de 0,6% para todo o ano fiscal 2024-2025. 

Esse número equivale a uma revisão mensal média para baixo de 76.000 empregos, em um período que abrange os últimos dez meses do mandato de Joe Biden e os dois primeiros de Donald Trump, que começou em janeiro. 

Antes dessa revisão, o governo estimava que as empresas haviam criado 1,8 milhão de empregos durante o período considerado. 

De qualquer forma, o número revisado é uma estimativa preliminar, e o número final de empregos criados durante o período não será conhecido até fevereiro de 2026, especificou o BLS. 

A revisão foi divulgada menos de uma semana após a publicação de números negativos do mercado de trabalho para o mês de agosto, com apenas 22.000 empregos criados e uma taxa de desemprego que aumentou para 4,3%. 

Os números do mês de julho irritaram o presidente americano Donald Trump, que acusou o BLS de "manipular" as estatísticas e, sem apresentar provas, demitiu sua diretora. 

O Departamento do Trabalho revisa anualmente seus dados de empregos criados, e isso frequentemente representa uma variação significativa: para o ano fiscal 2023-2024, a revisão foi de 818.000 empregos.

els/mr/jc/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Manifestantes incendeiam Parlamento no Nepal e premiê renuncia após protestos

Vítima de grupo criminoso do golpe 'é o Estado brasileiro', afirma Alexandre de Moraes

Maduro envia 25 mil militares para fronteiras e antecipa Natal para outubro

Marine Le Pen resiste no cenário político francês enquanto aguarda novo julgamento

Conab: colheita de milho safrinha 2024/25 atinge 98,3% da área; de algodão, 86,9%

Moraes põe Bolsonaro como líder da organização criminosa que tentou golpe

Não há dúvida que houve reunião de Braga Netto com kids pretos, afirma Moraes

Dados de empregos nos EUA entre abril de 2024 e março de 2025 são revisados para baixo

Moraes: não é crível pensar que plano para matar autoridades não tenha sido levado a Bolsonaro

Príncipe Lorenzo da Bélgica reconhece ser pai biológico de jovem de 25 anos

USDA: qualidade da safra de soja nos EUA piora levemente; milho também tem queda