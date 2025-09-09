Homem que matou funcionário de concessionária vai para prisão domiciliar

Marcelio de Lima Barros, preso em 2024 após matar o funcionário de uma concessionária de carros em Belo Horizonte, vai passar seis meses em prisão domiciliar para fazer uma cirurgia.

O que aconteceu

Homem recebeu ontem autorização da Justiça de Minas Gerais para repousar em casa após um procedimento de raspagem de próstata. Segundo a defesa de Marcelio, o procedimento é urgente e, caso não seja realizado, trará riscos à vida do homem.

Ele vai ser monitorado por tornozeleira eletrônica enquanto estiver em casa e precisará comparecer ao juízo a cada três meses. Marcelio também vai precisar ficar recolhido em casa das 22h às 6h e durante todos os fins de semana.

Laudo determinou que Marcelio é "parcialmente incapaz" de entender a gravidade do crime cometido. O exame feito pelo Instituto Médico Legal aponta que o homem tinha "pensamentos paranoicos" e que atribuía à vítima uma suposta sabotagem cometida contra o carro dele, o que teria motivado o crime. O Ministério Público sugeriu que o laudo em questão fosse anexado ao processo e que o Júri decidisse sobre uma possível redução de pena por causa disso.

O UOL buscou a defesa de Marcelio e aguarda retorno sobre o assunto. O espaço segue aberto para manifestação e será atualizado se houver posicionamento.

Relembre o caso

Marcelio Lima de Barros entrou na concessionária e disparou várias vezes contra Alexandre dos Santos Queiroz, 65, em maio de 2024. O funcionário foi atingido por tiros na cabeça e nas costas e morreu dentro da loja, que fica no bairro Liberdade, na região da Pampulha.

O criminoso disse à polícia que agiu por vingança após contratar um serviço da loja e ter problemas em 2022. O suspeito disse que levou o carro para um reparo da bomba de água, foi atendido por Queiroz e pagou R$ 3.000 pelo serviço. Uma semana depois, o carro apresentou outro problema e ele retornou à concessionária, quando teria sido tratado "com grosseria e arrogância".

Homem acreditava que vendedor danificou o carro de forma proposital. Ele ainda contou que precisou levar o veículo para outra oficina e gastou mais R$ 2.500 para resolver o problema.

A concessionária, por sua vez, disse que o homem nunca foi cliente. "Sobre o autor dos disparos, cujo nome consta nas investigações e no boletim de ocorrência, o mesmo nunca foi cliente da Mila e desconhecemos qualquer episódio que envolva acordo comercial que não tenha seguido os protocolos e as normas da empresa".

Atirador contou à polícia que se revoltou porque estava desempregado e, segundo ele, Queiroz era culpado pelo gasto de R$ 5.500. O suspeito fugiu de carro após o crime, mas foi localizado e preso em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. Com ele, foi encontrada uma pistola com numeração raspada. O homem contou que comprou a arma em um clube de tiro em 2001, por R$ 2.000.