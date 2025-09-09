7 sinais de que seu filho pode ter a 'síndrome do imperador' e o que fazer

Muitos pais usam o termo "mimado" com frequência, mas algumas crianças vão além: entram em um padrão mais sério, chamado por especialistas de "síndrome do imperador". Embora não conste no DSM-5 (manual que reúne transtornos mentais), o fenômeno é comum em famílias brasileiras e requer atenção profissional —tanto para os filhos quanto para os pais.

O problema surge quando o cuidado se transforma em medo de frustrar a criança. Pais que, por frustrações da própria infância, evitam impor limites, podem acabar criando filhos sem noção de regras, limites ou responsabilidade. Ao invés de preparar a criança para a vida, tornam-na dependente de atenção constante e gratificação imediata.

Uma forma simples de perceber isso é comparar: bebês naturalmente demandam cuidados. Mas quando a criança cresce e continua exigindo atenção desmedida, é hora de observar sinais claros de alerta.

Sinais de alerta para os pais

Se seu filho demonstra alguns dos comportamentos abaixo com frequência, pode ser que você esteja lidando com uma criança com sintomas da síndrome do imperador:

Irritabilidade constante: qualquer frustração gera birra ou raiva. Ingratidão: não valoriza o que recebe ou conquista. Refeições controladas pela criança: come apenas o que quer, quando quer e do jeito que quer. Falta de empenho acadêmico: evita tarefas ou objetivos que exigem esforço. Reclamações e críticas aos outros: não consegue conviver com divergências ou responsabilidades alheias. Ausência de empatia e solidariedade: não compreende sentimentos ou necessidades de terceiros. Dependência do "quero mais": ansiedade constante pelo novo, por estímulos ou prazeres imediatos.

Esses comportamentos não surgem do nada: são aprendidos, moldados pelo ambiente familiar e pela ausência de limites consistentes.

Como reverter o quadro

A boa notícia é que é possível mudar, mas exige paciência e acompanhamento profissional. Para a criança, a terapia cognitivo-comportamental ajuda a reconstruir crenças, valores e posturas, ensinando-a a lidar com frustração, responsabilidades e relacionamentos saudáveis.

Os pais também precisam de orientação, por meio de sessões de aconselhamento familiar, para aprenderem a ser os adultos da casa, capazes de estabelecer limites claros e consistentes. O objetivo não é punir, mas ensinar que dar felicidade não significa atender a todos os caprichos.

Quando a criança aprende a lidar com frustração, ela desenvolve resiliência e se torna menos dependente de prazeres imediatos. Já os pais, ao se posicionarem com clareza, reduzem estresse, culpa e conflitos, quebrando o ciclo de sofrimento que muitas vezes se perpetua em casa.

Em resumo, criar limites com amor não torna a criança infeliz —pelo contrário, prepara-a para a vida, para lidar com desafios e construir relacionamentos mais saudáveis e duradouros.

*Com informações de reportagem publicada em 03/05/2018