Corpo de mulher é encontrado enterrado dentro de uma casa no ABC um mês após desaparecimento

09/09/2025 18h52

O corpo de uma mulher de 34 anos, desaparecida desde o dia 8 de agosto, foi encontrado enterrado dentro de uma casa em São Bernardo do Campo (Grande São Paulo) na segunda-feira, 8.

Identificada como Aline Cristina de Lira, a vítima foi vista pela última vez antes de sair para se encontrar com um homem, que está foragido. A identidade dele não foi revelada. A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) afirma que a Polícia Civil investiga o caso.

O imóvel onde o corpo foi encontrado fica na Rua Pedro Setti, ponto de encontro do casal. Os investigadores foram até o local em cumprimento a um mandado de busca e apreensão concedido pela Justiça.

Conforme informações da TV Globo, Aline tinha marcado com o suspeito no endereço. Segundo vizinhos, ela já tinha se encontrado com o homem em outras ocasiões.

Após localizar o corpo de Aline, a perícia foi acionada e o caso registrado como encontro de pessoa, homicídio e destruição, subtração ou ocultação de cadáver. O principal suspeito do crime segue foragido.

"Diligências prosseguem pela Equipe de Investigações Sobre Homicídios da DEIC de São Bernardo do Campo, que atua para o esclarecimento do crime", afirmou a SSP-SP, em nota.

