TH Joias: polícia investiga lavagem de dinheiro com 'cordões do tráfico'

Uma investigação aponta que a empresa de Tiego Raimundo dos Santos Silva, o TH, responsável pela produção de joias de alto valor, era utilizada por traficantes para lavarem dinheiro com cordões, anéis e braceletes personalizados de ouro, transformando o lucro obtido de atividades ilícitas em peças de luxo.

O que aconteceu

TH Joias, preso por suposto envolvimento com o CV (Comando Vermelho), produzia peças de luxo encomendadas por traficantes. Para a investigação da Polícia Federal, as joias eram alternativas para lavagem de dinheiro do crime.

Cordão de ouro avaliado em R$ 138 mil foi encomendado por traficante. Manoel Cinquine Pereira, o Paulista, terceiro na cúpula do CV, recebeu uma joia produzida pelo ex-parlamentar. Tiego era considerado nome de confiança dentro da organização, segundo mensagens e áudios obtidos pela Polícia Federal.

Delegado preso por vazar informações da PF para a facção presenteou a noiva com anel de diamantes produzidos por TH. Em foto no Instagram de 23 de agosto, Gustavo Stteel exibiu a aliança de noivado dada à companheira e marcou a TH Joias.

Cordões de ouro e cravejados com pedras servem não só para ostentar, mas para reserva de valor. Para PF e Ministério Público do Rio de Janeiro, o dinheiro pago na joia deixa de ser identificável e acaba se travestindo de algo lícito. Nem todas as peças utilizadas por traficantes foram produzidas pelo ex-parlamentar preso, mas documentos da investigação obtidos pelo UOL apontam que a empresa TH Joias LTDA era utilizada frequentemente para mascarar dinheiro ilícito.

"Cordões do tráfico"

Cordões atribuídos a traficantes Imagem: Reprodução/Redes sociais

Joias foram apelidadas de "Cordões do Tráfico". Utilizadas para indicar poder e intimidar rivais, os cordões raramente se desvalorizam por se tratarem de pedras preciosas, e viram objetos de desejo nas redes sociais.

Líderes do tráfico usam seus cordões como marca registrada. Ano passado o UOL mostrou que uma página no X revelava braceletes, pingentes e cordões atribuídas as lideranças das três principais facções do Rio de Janeiro, o CV, o TCP (Terceiro Comando Puro), e o ADA (Amigo dos Amigos).

Antes de ser banida da rede social X, a página mostrava de quem era a joia e a facção representada. O perfil ganhou notoriedade no ano passado após a prisão do traficante William Sousa Guedes, o Corolla, que tinha como marca registrada um cordão com a logomarca da Toyota.

Veja as joias de Corolla Imagem: Reprodução/Redes sociais

Cordões de Urso, Peixão e Abelha são os mais populares. As joias atribuídas aos líderes foram vistas mais de um milhão de vezes na rede social.

É comum que os donos dos cordões homenageiem aliados que morreram, familiares e religião. Abelha homenageia um filho, enquanto Peixão destaca um parceiro de crime que morreu. No pingente de Paulista, produzido por TH Joias, tem seu nome, um anjo em dourado e um cavalo.

Cordões atribuídos a Urso, Peixão e Abelha Imagem: Reprodução/Redes sociais

Cordões podem custar até R$ 800 mil. Não é possível saber o preço de todas as joias sem uma avaliação direta, mas um joalheiro disse ao UOL em discrição que para a produção de um cordão semelhante, apenas pode ser utilizado um metal nobre. O motivo é que a forja e a modelagem dos cordões são extremamente complexas, e apenas materiais resistentes e maleáveis, como ouro e semelhantes, suportam.

Em uma interceptação da polícia ao celular de TH Joias, Paulista reclamou da demora da entrega da peça. O ourives justificou dizendo que o objeto é complexo. Em uma mensagem revelada pela TV Globo, o traficante respondeu:

Estou fazendo de tudo para te entregar, mas é um trabalho que requer tempo... soldar elo por elo, lixar, polir, colocar as pedras. Queria que você já tivesse com tua parada no peito, mas joia é uma parada cara, não dá pra fazer com pressa.

TH Joias

Joias atribuídas a um traficante do Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Redes sociais

Peças para famosos

Personalidades da arte, esporte e influenciadores também adquiriram joias com o ex-deputado. Em sua página no Instagram, com mais de 200 mil seguidores, TH exibia trabalhos para Neymar, Vini Jr., Adriano, Nego do Borel, Ludmilla, Leo Santana, Dennis DJ, Anitta, L7nnon, Poze do Rodo, MC Daniel e muitos outros.

Joias produzidas por TH Imagem: Reprodução/Redes sociais

Influenciadores e joias milionárias. Além dos famosos, pessoas populares nas redes sociais, como Buzeira, Nino Abravanel e até Hytalo Santos, acusado por exploração sexual de menores e tráfico de pessoas, já exibiram peças da empresa TH Joias. Os valores das joias variam entre R$ 500 mil e R$ 1,2 milhão.

Joias de influenciadores produzidas por TH Imagem: Reprodução/Redes sociais

Quem é TH

Tiego Raimundo, 36, nasceu no Morro do Fubá, na zona norte do Rio. Antes de entrar para a política, ele fez sucesso como joalheiro ao herdar o negócio do pai, Juberto, e assumir o empreendimento da família na loja em Madureira.

Entre 2017 e 2018, foi preso pela Polícia Civil do Rio e passou dez meses na cadeia. Ele foi detido por suspeita de pagar propina a agentes públicos, por venda de drogas e armas de fogo, além de suposta associação às facções criminosas em atuação no Rio, como Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro.

Tiego se filiou ao MDB em 2022, quando disputou uma vaga de deputado estadual. Naquele ano, recebeu 15.015 votos e conseguiu uma vaga como suplente.

Ele assumiu como deputado em 2024 na vaga deixada por Otoni de Paula Pai, morto em maio do ano passado. O primeiro na linha para assumir o cargo era Rafael Picciani, mas ele recusou para continuar como secretário estadual de Esporte e Lazer na gestão de Claudio Castro (PL). No último dia 3, Picciani deixou o cargo, o que tornou TH Joias novamente um suplente.

Tiego só tomou posse na Alerj graças a um habeas corpus. Como ele é alvo de ações na Justiça estadual, foi necessária a autorização.

Na Alerj, TH presidiu a Comissão de Defesa Civil. Ele foi responsável por coordenar as ações de prevenção a desastres no estado. Além disso, ele era figura frequente em reuniões para discutir segurança pública no Rio de Janeiro.