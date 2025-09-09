Topo



Constelium estende parceria com a Embraer para fornecer soluções em alumínio

São Paulo

09/09/2025 12h01

A Constellium estendeu sua parceria com a Embraer para o fornecimento de soluções de alumínio de alto desempenho, incluindo a liga de alumínio-lítio Airware. A empresa continuará a apoiar as divisões de Aviação Comercial, Jatos Executivos e Defesa & Segurança da Embraer. A Constellium fornecerá à Embraer a partir de suas instalações em Issoire, França, e Ravenswood, Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos.

O contrato, afirma o presidente da unidade de negócios de Aeroespacial e Transporte da Constellium, Philippe Hoffmann, faz parte da estratégia mais ampla da empresa de apoiar a demanda da indústria aeroespacial por materiais avançados.

