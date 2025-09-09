Consigo ganhar massa muscular mesmo sem fazer musculação na academia?

Sim. Dá para conquistar músculos mesmo longe da musculação tradicional. A chave está na carga adequada: exercícios como crossfit, treino funcional e calistenia —que usam o próprio peso corporal em movimentos como barra fixa, flexão e prancha— são capazes de estimular o crescimento muscular.

Até atividades do dia a dia entram nessa conta. Subir escadas, carregar peso no trabalho ou até capinar um jardim podem ajudar na manutenção e ganho da massa magra, desde que haja esforço contínuo e intensidade.

Fortalecer músculos não é apenas estética, significa melhorar postura, realizar movimentos básicos (como sentar e levantar) com menos esforço e ainda turbinar o metabolismo. O corpo também libera substâncias como o IGF-1, ligado à memória e ao desempenho cognitivo. Em resumo, mais músculos significam mais saúde, disposição e até proteção contra doenças crônicas.

Alimentação e sono também importam

Músculo não se constrói só com treino, precisa de combustível. Uma dieta equilibrada, com proteínas, carboidratos e gorduras na medida certa, garante a energia e os blocos de construção para a massa muscular. O contrário também vale: sem comida adequada, não há ganho de músculos.

Já o sono de qualidade também é essencial. Dormir menos do que o corpo precisa faz perder massa magra, acumular gordura, além de outras consequências ruins para o organismo. Portanto, o "combo perfeito" para evoluir fisicamente é simples, mas desafiador: treinar, comer bem e dormir regularmente.

Exercícios para além da musculação

Imagem: iStock

Calistenia

Treinar em qualquer lugar, sem aparelhos, só com o próprio peso. Essa é a essência da calistenia. Os movimentos podem ser simples, como flexões e agachamentos, ou avançados, usando barras e argolas. Pesquisas mostraram que a prática aumenta a massa magra e reduz o percentual de gordura, além de melhorar força e agilidade. Para quem busca um corpo mais forte sem depender de academia, é uma alternativa poderosa.

Imagem: iStock

Crossfit

O crossfit virou febre por reunir intensidade, variedade e competição. Ele combina aquecimento, treino técnico e o famoso WOD (Workout of the Day), que muda diariamente e trabalha capacidades como resistência, força e explosão. Mais do que músculos, a proposta é condicionar o corpo como um todo — do fôlego ao sistema nervoso.

Imagem: iStock

Treino funcional

Nasceu dentro da fisioterapia e tem um princípio simples: treinar o corpo para se movimentar melhor no dia a dia. Os exercícios buscam integrar capacidades físicas (força, equilíbrio, flexibilidade, coordenação), em vez de isolar músculos específicos. Além disso, são predominantemente multiarticulares, ou seja, trabalham vários músculos ao mesmo tempo.

O método é composto por exercícios feitos com o peso do corpo, pesos livres (barra, halteres, kettelbell, sacos de areia, pneus etc.) e acessórios como elásticos, fitas de suspensão, bolas, bosu, corda naval, escada de agilidade, cones etc.

*Com informações de reportagens publicadas em 26/05/2020, 30/08/2021 e 26/03/2021