Congresso dos EUA divulga "livro de aniversário" de Epstein, incluindo suposta carta de Trump

Por James Oliphant e Jonathan Stempel

WASHINGTON (Reuters) - Os democratas da Câmara dos Deputados dos EUA tornaram pública uma carta de aniversário que Donald Trump supostamente escreveu ao criminoso sexual Jeffrey Epstein há mais de 20 anos, embora a Casa Branca tenha rapidamente negado sua autenticidade.

A carta, cuja existência foi relatada pelo Wall Street Journal em julho, parece ter sido assinada por Trump, mas ele negou ter feito isso e disse que ela não existe.

Os democratas do Comitê de Supervisão da Câmara divulgaram a carta na segunda-feira depois que o Congresso recebeu o "livro de aniversário" de 2003 dos advogados de Epstein. A carta é datada de três anos antes de as alegações de abuso sexual por parte de Epstein se tornarem públicas em 2006.

Mais tarde na segunda-feira, os republicanos que controlam o Comitê de Supervisão divulgaram centenas de páginas de documentos entregues pelos advogados de Epstein, incluindo o "livro de aniversário" completo, o testamento de Epstein e seu acordo de não acusação de 2007 com os promotores na Flórida.

A carta de aniversário contém o texto de um suposto diálogo entre Trump e Epstein, no qual Trump o chama de "amigo" e diz: "Que todo dia seja mais um segredo maravilhoso". O texto está contido em um esboço da silhueta de uma mulher nua.

O vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Taylor Budowich, denunciou a divulgação, dizendo que a assinatura na carta não é de Trump e fez alusão ao processo de Trump contra a empresa controladora do Journal, a News Corp.

"Está na hora da @newscorp abrir o talão de cheques, a assinatura não é dele. DIFAMAÇÃO!", postou Budowich no X.

O caso de Epstein, que morreu por suicídio na prisão em 2019, tem causado dor de cabeça política para Trump depois que muitos de seus apoiadores adotaram uma série de teorias da conspiração em torno do criminoso sexual condenado.

Na semana passada, os republicanos do painel de Supervisão da Câmara divulgaram mais de 33.000 páginas de arquivos relacionados a Epstein em uma tentativa de evitar uma votação bipartidária que teria forçado outras divulgações.

As vítimas de Epstein e alguns membros do Congresso continuam insatisfeitos. Referindo-se a Trump, os democratas da Câmara disseram no X na segunda-feira: "O que ele está escondendo? Liberem os arquivos!"

Depois de sugerir por muito tempo que os arquivos continham informações prejudiciais, Trump reverteu o curso após retornar à Casa Branca. Ele rotulou repetidamente o assunto como uma "farsa" liderada pelos democratas.

O livro, dado a Epstein como presente de aniversário de 50 anos, está repleto de fotos de cortes de cabelo ruins, mulheres e homens, incluindo Epstein em trajes de banho apertados e reminiscências de amigos de infância, ex-namoradas e pessoas que passaram a conhecer Epstein depois que ele ficou rico.

Também inclui mensagens para Epstein supostamente de pessoas famosas que não Trump, entre elas o ex-presidente dos EUA Bill Clinton, o professor da Faculdade de Direito de Harvard Alan Dershowitz e o ex-presidente-executivo do Bear Stearns Alan "Ace" Greenberg.