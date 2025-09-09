Comunidade, tráfico, polícia: entenda disputa histórica na favela do Moinho

A operação policial de ontem na comunidade do Moinho, última favela remanescente no centro de São Paulo, abriu um novo capítulo da antiga disputa entre autoridades, traficantes e moradores da região.

O que aconteceu

Ao menos sete mandados de prisão foram cumpridos contra supostos membros do PCC. A informação é SSP-SP (Secretaria de Segurança Púbico de São Paulo). A ação conjunta articulou Ministério Público estadual, Polícia Civil e PM.

Presidente da associação de moradores foi presa. Alessandra Moja é irmã de Léo do Moinho, preso no ano passado e apontado como principal traficante da favela. MP diz que Léo contava com a ajuda de parentes e colegas do crime organizado para seguir no controle. José Carlos Silva, que seria substituto de Léo do Moinho, também foi detido.

Grupo usava dois braços diferentes para crime: tráfico e propina. A droga era vendida e armazenada armas dentro da favela, assim como armas. Outro braço lavava dinheiro ilícito e cobrava propina de moradores que quisessem deixar o local. Cada um dos alvos de hoje tinha um papel claro no crime, segundo a investigação.

Órgãos dizem que objetivo da ação é atingir estrutura do tráfico na favela. MP diz Moinho abriga "estrutura hierarquizada e funcionalmente organizada" para venda de drogas, impondo regras aos moradores. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirma que local abrigava "quartel-general do crime no centro de São Paulo", com tráfico que abastecia a Cracolândia.

Há oito anos, operação no Moinho ganhou repercussão nacional

Operações policiais ocorrem ao menos desde 2017 na comunidade. Uma incursão da PM para desarticular um esquema de tráfico na favela naquele ano terminou com a morte de um jovem de 19 anos e protestos de moradores que repercutiram pelo país.

Autoridades passaram a classificar o Moinho como "núcleo do PCC" para venda de drogas na Cracolândia. Sob esse argumento e de forma mais frequente a partir da pandemia, operações policiais na comunidade resultaram em apreensões de drogas, pessoas feridas, relatos de agressão, ameaças e protestos.

Terreno valorizado é alvo de disputas

Há 20 anos, terreno da comunidade é alvo de interesses e disputas em diferentes gestões municipais e estaduais de SP. O motivo é que a favela se instalou em uma área altamente valorizada da capital. A região é cercada por estações de trem, linhas de metrô e comércios. Planos como o Nova Luz, anunciado em 2005 pelo então prefeito José Serra (PSDB), além de outros projetos estaduais mais recentes de requalificação urbana e valorização imobiliária do centro de São Paulo, colocaram moradores do Moinho na mira de remoções.

Comunidade era blindada por impasse jurídico sobre posse do terreno. Comprimido entre duas linhas da CPTM, o território começou a ser ocupado no início dos anos 1990, após a desativação de uma fábrica de farinha, com um moinho, que funcionava no local. Depois, o terreno acabou sendo incorporado ao acervo da Rede Ferroviária Federal S.A.. Com a privatização e o processo de liquidação da RFFSA, a posse passou para a União.

Em 2008, moradores do Moinho ingressaram com ação judicial de usucapião coletivo do terreno. A 17ª Vara Federal de São Paulo chegou a reconhecer o direito da comunidade e concedeu a permanência na área. Mas o título foi revogado, deixando a comunidade sem amparo legal definitivo, o que reforçou a vinculação do terreno à União. Desde então, os moradores se organizavam contra remoções forçadas por meio de uma associação e contava com apoio de urbanistas, defensores públicos, políticos e movimentos sociais.

Moradores da Favela do Moinho Imagem: Nelson Almeida/AFP

Desde 2011, após incêndios de grandes proporções atingirem moradias na região, prefeituras prometem solução habitacional para a comunidade. As gestões de Gilberto Kassab (2006-2012) e de Fernando Haddad (2013-2016) fizeram promessas de urbanizar a favela com energia elétrica, água encanada, aparatos contra incêndios, e até de remover os moradores para conjuntos habitacionais. Nenhum plano saiu do papel.

O que está em jogo na disputa mais recente

Promessa do governo paulista de requalificar o centro de São Paulo com valorização imobiliária inclui acabar com a comunidade do Moinho. Enquanto a gestão de Tarcísio afirmava, desde o início do ano, que reassentaria todas as famílias da região, moradores temiam não conseguir se manter nas moradias inicialmente propostas pelo estado.

Lideranças comunitárias alegavam que plano estadual não levava em conta realidade local. "Não conseguimos pagar o que estão exigindo para que a gente saia daqui", disse ao UOL em março uma representante da associação de moradores do Moinho.

Governo diz que a regularização fundiária é inviável. As razões apontadas são a proximidade com as linhas férreas, a situação de confinamento e o histórico de incêndios" e de "extrema precariedade" das moradias.

Comunidade é cercada por trechos das linhas 7-Rubi da CPTM e 8-Diamante da ViaMobilidade. O acesso ao Moinho, no bairro de Campos Elísios, é uma entrada atravessada por trilhos. Moradores convivem com barulhos e tremores pela passagem constante dos trens.

No primeiro semestre, incursões policiais e protestos contra remoções no Moinho terminaram em confronto. Entre abril e junho, operações e manifestações da comunidade contra o plano do governo paulista de remover moradores da favela repercutiram nacionalmente, com casos de moradores feridos, incluindo crianças.

Após meses de embate entre moradores, governo estadual e federal, presidente Lula anunciou acordo habitacional para atender famílias da região. Em visita à comunidade no fim de junho, o petista anunciou uma portaria que regulariza condições para que moradores da comunidade tenham acesso a R$ 250 mil para comprar uma nova casa.

União entrará com R$ 180 mil, e Estado, com R$ 70 mil. Cada imóvel será 100% subsidiado pelo poder público. Pouco mais da metade dos moradores já se mudou, segundo dados oficiais de junho.

Investigação diz que crime cobrava propina de quem decidia sair da favela

MP acusa irmã de Léo do Moinho de cobrar propina das famílias que quisessem assinar acordo com o CDHU. O órgão federal previa oferecer imóveis para que os moradores da favela deixassem a área. Mas as investigações apontam que os moradores só podiam assinar o contrato após pagar um valor para a família de Alessandra Moja e Léo do Moinho.

Esposa de Léo, Leandra Maria de Lima, e a sobrinha dele, Yasmin Moja, também cobravam propina das famílias, segundo MP. Também alvo da operação, elas moravam em casas de Léo onde eram guardadas armas e drogas, segundo a investigação da polícia.