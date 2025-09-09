Topo

Economia

Como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS?

Imagem ilustrativa do aplicativo do FGTS, da Caixa - Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo
Imagem ilustrativa do aplicativo do FGTS, da Caixa Imagem: Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo
do UOL

Colaboração para o UOL

09/09/2025 06h00

Trabalhadores com vínculo formal agora podem recorrer a empréstimos usando parte do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, por meio da iniciativa chamada Crédito do Trabalhador.

Como funciona o crédito vinculado ao FGTS?

Funcionários contratados sob regime CLT têm acesso a essa modalidade, criada pelo governo federal como uma nova alternativa de obtenção de crédito. O pedido deve ser feito exclusivamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou em bancos parceiros.

O interessado informa o valor desejado, e o sistema apresenta diferentes ofertas — em um formato semelhante a um leilão — permitindo a escolha da proposta mais atrativa, levando em conta taxa de juros e prazo de pagamento.

As parcelas são descontadas automaticamente via eSocial, com limite de 35% do salário mensal. Segundo o governo, essa garantia possibilita juros menores do que os praticados em empréstimos consignados tradicionais. Depois de contratar, o acompanhamento das parcelas pode ser feito diretamente pelo aplicativo.

É permitido usar até 10% do saldo disponível no FGTS como garantia. Em caso de demissão, toda a multa rescisória pode ser destinada à quitação da dívida. A troca de emprego dentro do regime CLT não altera o contrato vigente.

A gestão do programa caberá ao Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, responsável por propor regras e definir limites de juros.

Quem já possui empréstimos consignados pode migrar para essa nova linha. Um dos principais objetivos é reduzir o risco de superendividamento.

Esse tipo de crédito pode ser útil para quitar dívidas mais caras, como o rotativo do cartão. De acordo com Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), ele também ajuda a resolver pendências no cheque especial ou em empréstimos pessoais (CDC). "Na ausência de reserva de emergência, esse modelo é mais indicado que outras opções do mercado", afirma.

Por outro lado, não é o ideal para aposentados que seguem empregados, pois eles já contam com margem consignável pelo benefício do INSS. "Nesse caso, o consignado da aposentadoria é mais vantajoso, já que oferece juros mais baixos que o da CLT", explica a especialista.

Antes de assumir um contrato, é indispensável verificar o Custo Efetivo Total (CET), que mostra o valor real da dívida. Leticia reforça: "Não comprometa demais o orçamento com parcelas altas. O crédito pode ser interessante para financiar um imóvel, mas não compensa se a ideia for apenas cobrir despesas cotidianas".

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital?

Para utilizar o aplicativo, é necessário possuir cadastro no Gov.br. O processo é o seguinte:

Entre no site Gov.br e forneça os dados pessoais (CPF, nome, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento);

Responda a um questionário com cinco perguntas sobre seu histórico profissional;

Após a verificação, será gerada uma senha provisória, que deve ser trocada no primeiro acesso;

Com o cadastro validado, a carteira digital poderá ser consultada no aplicativo (Android e iOS) ou pelo site https://servicos.mte.gov.br/
A emissão do documento é automática. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, todo cidadão com CPF já possui uma versão digital ativa. Quem nunca teve vínculo formal encontrará apenas as informações de identificação civil.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Economia

Como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS?

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário para fazer retiradas

'Test-drive das mansões': milionários oferecem pernoites para vender casas

Totvs: Sempre avançamos com novas tecnologias; com IA não será diferente

Salário mínimo em 2025: saiba qual é o valor atual do piso nacional

Pagamentos do INSS de setembro: veja calendário de depósitos

Calendário do Bolsa Família de setembro: veja as datas de pagamento

Herdeiros de Murdoch chegam a acordo bilionário sobre sua sucessão

Amazon paga US$ 25 milhões por participação na Rappi, diz agência

UOL contrata Daniela Lima

Faculdade Sírio-Libanês Digital estreia com 12 cursos na área da saúde