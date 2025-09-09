Como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS?

Trabalhadores com vínculo formal agora podem recorrer a empréstimos usando parte do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, por meio da iniciativa chamada Crédito do Trabalhador.

Como funciona o crédito vinculado ao FGTS?

Funcionários contratados sob regime CLT têm acesso a essa modalidade, criada pelo governo federal como uma nova alternativa de obtenção de crédito. O pedido deve ser feito exclusivamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou em bancos parceiros.

O interessado informa o valor desejado, e o sistema apresenta diferentes ofertas — em um formato semelhante a um leilão — permitindo a escolha da proposta mais atrativa, levando em conta taxa de juros e prazo de pagamento.

As parcelas são descontadas automaticamente via eSocial, com limite de 35% do salário mensal. Segundo o governo, essa garantia possibilita juros menores do que os praticados em empréstimos consignados tradicionais. Depois de contratar, o acompanhamento das parcelas pode ser feito diretamente pelo aplicativo.

É permitido usar até 10% do saldo disponível no FGTS como garantia. Em caso de demissão, toda a multa rescisória pode ser destinada à quitação da dívida. A troca de emprego dentro do regime CLT não altera o contrato vigente.

A gestão do programa caberá ao Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, responsável por propor regras e definir limites de juros.

Quem já possui empréstimos consignados pode migrar para essa nova linha. Um dos principais objetivos é reduzir o risco de superendividamento.

Esse tipo de crédito pode ser útil para quitar dívidas mais caras, como o rotativo do cartão. De acordo com Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), ele também ajuda a resolver pendências no cheque especial ou em empréstimos pessoais (CDC). "Na ausência de reserva de emergência, esse modelo é mais indicado que outras opções do mercado", afirma.

Por outro lado, não é o ideal para aposentados que seguem empregados, pois eles já contam com margem consignável pelo benefício do INSS. "Nesse caso, o consignado da aposentadoria é mais vantajoso, já que oferece juros mais baixos que o da CLT", explica a especialista.

Antes de assumir um contrato, é indispensável verificar o Custo Efetivo Total (CET), que mostra o valor real da dívida. Leticia reforça: "Não comprometa demais o orçamento com parcelas altas. O crédito pode ser interessante para financiar um imóvel, mas não compensa se a ideia for apenas cobrir despesas cotidianas".

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital?

Para utilizar o aplicativo, é necessário possuir cadastro no Gov.br. O processo é o seguinte:

Entre no site Gov.br e forneça os dados pessoais (CPF, nome, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento);

Responda a um questionário com cinco perguntas sobre seu histórico profissional;

Após a verificação, será gerada uma senha provisória, que deve ser trocada no primeiro acesso;

Com o cadastro validado, a carteira digital poderá ser consultada no aplicativo (Android e iOS) ou pelo site https://servicos.mte.gov.br/

A emissão do documento é automática. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, todo cidadão com CPF já possui uma versão digital ativa. Quem nunca teve vínculo formal encontrará apenas as informações de identificação civil.