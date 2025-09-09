Como diagnosticar a Esclerose Múltipla, doença autoimune que atinge mais mulheres jovens

A Esclerose Múltipla é uma patologia neurológica que afeta a chamada bainha de mielina, uma camada que protege os neurônios, atrapalhando a transmissão dos impulsos nervosos. Essa disfunção provoca diversos sintomas, ou "surtos", períodos em que o desconforto se torna mais acentuado. A neurologista brasileira Juliana Santiago, coordenadora do Centro de Tratamento de Esclerose Múltipla (CTEM) da Rede Mater Dei de Saúde, explica como diagnosticá-la e quais sinais devem alertar os pacientes.

Taíssa Stivanin, da RFI em Paris

A estimativa é que cerca de 3 milhões de pessoas convivam com a doença no mundo, segundo dados do Atlas da Esclerose Múltipla, publicado pela Multiple Sclerosis International Federation (Federação Internacional de Esclerose Múltipla), em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Um dos maiores mitos que envolvem a doença, explica Juliana Santiago, é a idade. "Quando falamos de esclerose, as pessoas associam a uma doença de pacientes idosos. Na verdade, a Esclerose Múltipla é mais comum entre jovens de 20 a 40 anos. Os sintomas geralmente ocorrem nessa faixa etária, em pessoas saudáveis, e são mais frequentes em mulheres do que em homens."

Os sintomas não são necessariamente graves e variam de pessoa para pessoa, diz a médica, coordenadora do Centro de Tratamento de Esclerose Múltipla (CTEM) da Rede Mater Dei, em Belo Horizonte. Mas ela chama a atenção para alguns sinais que podem parecer banais e indicam a necessidade de uma consulta com um especialista.

"Acordar com o braço direito formigando, por exemplo. Pode ser um formigamento leve, que não apresenta necessariamente alteração de força. O paciente costuma achar que dormiu em cima do braço ou que fez um exercício diferente na academia. Mas as alterações sensitivas são um sintoma comum da Esclerose Múltipla", alerta.

Problemas de visão, como dores nos olhos, embaçamento visual e dor de cabeça, também são comuns e muitas vezes passam despercebidos ou desaparecem espontaneamente. "Pode haver perda de força, tontura, que é confundida com labirintite, desequilíbrio ao andar, entre outros. Mas os mais comuns são alterações sensitivas, de força e visuais."

Por que as mulheres são mais afetadas?

Em geral, explica a neurologista, doenças autoimunes, como a Esclerose Múltipla, predominam no sexo feminino. Fatores genéticos e hormonais, associados a gatilhos ambientais, tornam as mulheres mais propensas a desenvolver patologias causadas por uma reação exacerbada do sistema imunológico.

Mas, além de todos esses fatores que favorecem a doença, a neurologista destaca o ritmo de vida das mulheres e o estresse, que pode desencadear surtos. Não existe um exame específico para diagnosticar a Esclerose Múltipla, ressalta a especialista, que mantém um canal nas redes sociais com diversas informações sobre a condição.

"O diagnóstico da Esclerose Múltipla é como montar um quebra-cabeça. O médico precisa colher cuidadosamente a história do paciente, realizar o exame neurológico, analisar os achados da ressonância e outros exames que excluam outras doenças."

De acordo com a especialista, a ressonância magnética do encéfalo e da medula é um exame fundamental e pode mostrar alterações, como manchas esbranquiçadas, que sugerem a existência da doença. Mas o exame, por si só, não é suficiente para determinar o diagnóstico. "Eu monto o 'quebra-cabeça' com a ressonância, a história clínica e o exame neurológico, e excluo outras doenças que imitam a Esclerose Múltipla", explica Juliana Camargo.

Tratamento pode controlar evolução

O diagnóstico é essencial para dar início ao tratamento precoce e retardar a evolução da inflamação. "A pista para pacientes e médicos é desconfiar e considerar a possibilidade da doença. Às vezes, a paciente é saudável, jovem, está em um contexto estressante e começa a apresentar sintomas como um simples formigamento no braço. Qual é a chave? Suspeitar."

Desde 1993, a Esclerose Múltipla pode ser tratada com medicamentos que controlam a doença e a inflamação. Os imunomoduladores ou imunossupressores protegem os neurônios porque suprimem ou inibem a resposta do sistema imunológico contra o próprio organismo, prevenindo os ataques à bainha de mielina, que, na doença, é danificada e afeta os neurônios.

O objetivo é evitar os surtos, que podem deixar sequelas, e interferir na evolução da doença. "Tenho que pensar em como a paciente estará daqui a 20 anos, porque são jovens, e o tratamento vai impactar diretamente em sua vida", conclui a neurologista.