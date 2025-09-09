Como a Tesla chegará a US$8,5 trilhões em valor? Com robôs, robotáxis e esperança

Por Abhirup Roy e Akash Sriram

SÃO FRANCISCO (Reuters) - Como a Tesla pode se tornar uma empresa de US$8,5 trilhões? Esse é o valor de mercado que a fabricante de veículos elétricos teria que atingir para justificar o novo pacote salarial do CEO Elon Musk, anunciado na semana passada.

Vender 100 milhões de robôs humanoides em um ano poderia fazer isso. Criar uma rede de robotáxis com mais de dez vezes a receita do Uber também poderia. E, claro, a esperança do investidor faz parte da equação.

Musk recebeu na sexta-feira uma década para expandir a avaliação de US$1 trilhão da Tesla para uma empresa que valeria mais do que o valor atual combinado da Nvidia e da Microsoft, as duas companhias de capital aberto mais valiosas do mundo. Se tiver sucesso, Musk, que já é o CEO mais bem pago do mundo, receberia um pacote salarial de US$1 trilhão.

O novo pacote salarial de Musk foi aprovado em 3 de setembro, mas está sujeito à aprovação dos acionistas em novembro.

O conselho demonstrou como e onde espera que a Tesla ganhe dinheiro, estruturando o pacote salarial de Musk em torno de 12 metas, baseadas principalmente em produtos e lucro, bem como em capitalização de mercado.

A empresa visa enormes aumentos de lucro à medida que a Tesla lança seus robôs humanoides Optimus e uma frota de robotáxis que, segundo a empresa, serão mais eficientes do que os concorrentes humanos.

Muito depende de como os investidores avaliam a empresa. A Tesla, por exemplo, é avaliada como uma ação de crescimento, sendo negociada a cerca de 75 vezes seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), embora suas vendas de veículos tenham caído no ano passado e provavelmente recuem este ano.

A recompensa para Musk é impressionante -- e os objetivos também. Gene Munster, sócio-gerente da Deepwater Asset Management, estimou, de forma geral, que robotáxis e softwares de direção autônoma poderiam valer um trilhão de dólares em valor de mercado cada, e os carros, outro meio trilhão.

"No fim das contas, a razão pela qual isso vai funcionar ou não depende da Optimus", disse. "É um conto de fadas, mas pode realmente acontecer."

Musk vem apostando em softwares de direção autônoma e robotáxis há algum tempo. A Tesla atualmente possui uma pequena frota de robotáxis -- estimada em cerca de três dúzias de veículos -- em uma região de Austin, no Texas. Um dos primeiros marcos de Musk é ter um milhão de robotáxis em operação.

Um dos maiores fãs da Tesla, a ARK Invest, previu um cenário ainda mais promissor bem antes do anúncio do pacote salarial de Musk. A previsão é de que a capitalização de mercado da Tesla atingirá de US$7 trilhões a US$10,9 trilhões em 2029, com uma rede de robotáxis gerando entre US$603 bilhões e US$951 bilhões em receita de transporte por aplicativo por ano. Em comparação, a Uber, líder global em transporte por aplicativo, terá uma receita de US$52 bilhões este ano, de acordo com a LSEG.

A Tesla começaria por possuir e operar uma rede de robotáxis, que eventualmente seria assumida por outra empresa, previu a ARK. A participação da Tesla no valor da corrida seria de 40% a 60%, o dobro da fatia do Uber, afirmou a ARK.

A ARK não incluiu uma avaliação para robôs em seu modelo, embora tenha dito que isso poderia se tornar um mercado de US$24 trilhões.

APOSTANDO EM ROBÔS

Mais recentemente, Musk descreveu os robôs como o futuro, dizendo que o humanoide Optimus poderia representar 80% do valor da Tesla.

Se o futuro da Tesla depender da Optimus, a companhia terá que vender muitos robôs -- talvez mais de 100 milhões por ano, segundo cálculos da Reuters.

Se o negócio da Tesla fosse apenas de robôs, esse valor de 100 milhões seria o necessário para atingir a meta máxima de Ebitda, conforme especificado no pacote salarial de Musk, de US$400 bilhões. O robô Optimus deve ser precificado em torno de US$25.000, e a margem de lucro Ebitda atual da Tesla é de cerca de 15%. Para dobrar a margem de lucro, a Tesla teria que vender apenas metade desse número de robôs.

O Ebitda deste ano deve ser de US$13 bilhões, de acordo com a LSEG, então a Tesla tem um longo caminho a percorrer.

Muito também dependerá de como os investidores calcularem o potencial da companhia ao final do pacote salarial de uma década. Se os investidores continuarem a precificar a Tesla em 75 vezes o Ebitda, seriam necessários US$113 bilhões para que a Tesla atinja uma avaliação de US$8,5 trilhões, ou menos do que a meta de lucro estabelecida no pacote salarial de Musk.

Esse pacote tem um Ebitda máximo de US$400 bilhões e um valor de mercado máximo de US$8,5 trilhões, um múltiplo de 21.

A meta de US$400 bilhões era "materialmente mais agressiva" do que as previsões do Morgan Stanley sobre os negócios de automóveis, energia e robotáxi da Tesla, disseram seus analistas em nota no domingo, acrescentando que "implicaria contribuições substanciais da Optimus e de outros mercados finais de robôs de IA que atualmente não estão em nossas previsões".

Alguns investidores receberam bem o foco nos novos produtos e disseram que o pagamento proposto pode ajudar a resolver o que está afetando a empresa agora.

"Há grandes obstáculos operacionais que a Tesla precisa superar", disse Will Rhind, CEO da GraniteShares, emissora global de ETFs. "Há coisas que claramente precisam ser revertidas, como a queda nas vendas, etc. Então, por que não vincular a remuneração do CEO à reversão de algumas dessas tendências?"

(Reportagem de Abhirup Roy em São Francisco e Akash Sriram em Bengaluru; reportagem adicional de Peter Henderson e Noel Randewich em São Francisco)