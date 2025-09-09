Com foto de Trump na entrada, gabinete de Eduardo ignora voto de Moraes

Os funcionários do gabinete de Eduardo Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, ignoraram Alexandre de Moraes, primeiro ministro a votar hoje no julgamento do STF .

O que aconteceu

A TV do gabinete do deputado sintonizou a TV Câmara na hora do julgamento. Os sete servidores presentes no local não viram o ministro do STF afirmando que Jair Bolsonaro liderou uma organização criminosa.

Os funcionários assistiam a uma homenagem aos 35 anos do Código do Consumidor. Questionados sobre o motivo, responderam que já sabiam o resultado do julgamento.

Os servidores afirmam que se trata de um julgamento de cartas marcadas. Fazem coro ao discurso de que há perseguição por parte do STF e de que os ministros encenam um teatro.

Donald Trump, cumprimenta deputado federal Eduardo Bolsonaro durante visita à Casa Branca Imagem: Joyce N. Boghosian/Casa Branca

Trump dá as boas-vindas

O visitante percebe a divergência com o que acontece no STF antes de entrar no local de trabalho dos assessores. É moda na Câmara colocar uma TV ao lado da porta das salas. As imagens deste "minioutdoor" mostram os principais feitos do deputado dono do gabinete.

Eduardo escolheu fotos de Trump. Muito antes de ser estendida na avenida Paulista, a bandeira dos Estados Unidos está na TV ao lado da porta de entrada do gabinete do parlamentar.

O deputado aparece cumprimentando o presidente americano. São três imagens no total, incluindo uma coletiva em Trump elogiou Eduardo pelo seu esforço pela extrema-direita no Brasil.

Esta foto é considerada um divisor de águas pelo parlamentar. Ano passado, ele declarou ao UOL que a menção de Trump serviu como validação e empoderamento frente aos líderes mundiais da direita.

Expoentes do conservadorismo de vários países abriram as portas para Eduardo deste então. Ele se encontrou com nomes da direita da Europa e América Latina. Aquele momento também representou a aproximação com o presidente americano que levou ao tarifaço.

Eduardo está nos Estados Unidos trabalhando pelo perdão a Bolsonaro Imagem: Mandel Ngan - 24.2.2024/AFP

Quadros de Bolsonaro no gabinete

Bolsonaro é a estrela do gabinete da porta para dentro. Logo que passa a porta, o visitante percebe uma foto do ex-presidente emoldurada num grande quadro. O pai de Eduardo tem o tamanho de um busto de praça.

Outro quadro de Bolsonaro aparece no fundo do gabinete. Este é menor e mais antigo. A sala tem vários símbolos que remetem aos valores bolsonaristas.

Acima da sala onde Eduardo senta há uma bandeira brasileira estilizada. Numa parede está pendurado um quadro com o brasão da Polícia Federal, corporação a qual o deputado pertence.

O parlamentar está nos Estados Unidos, mas atento ao julgamento. Perto do fim do voto de Moraes, ele fez uma postagem criticando Moraes. "Este julgamento deixou de ser sobre justiça: virou perseguição política".